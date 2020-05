Von einem dreisten Lkw-Fahrer berichtet die Polizei: Demnach war am Mittwoch eine 54-Jährige Haßlocherin von ihrer Nachbarin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Lkw soeben ihr geparktes Fahrzeug in der Straße Brühl gerammt und noch mehrere Meter mitgeschleift habe. Der Fahrer habe seine Fahrt zunächst unbehelligt fortgesetzt, aber die Autobesitzerin habe ihn verfolgt und schließlich gestellt. Als sie die Polizei verständigen wollte, setzte sich der Mann mit dem Hinweis, dass er keine Polizei benötige, in sein Fahrzeug und fuhr von dannen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.