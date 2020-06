Außergewöhnliche Mode von jungen Designern, hochwertige Second-Hand-Kleidung oder fair gehandelten Biokaffee – das und noch vieles mehr bekommen Kunden im neu eröffneten „Seconds Concept Store“. Die Inhaberin hat weitere Pläne – und einen berühmten Sohn.

Die Geschichte des „Seconds Concept Stores“ begann bereits im vergangenen Jahr mit einer erfolgreichen Sommersaison als „Shabby Chic-Scheune“ im Annahof in Weisenheim am Berg. „Aber dort konnten wir nicht dauerhaft bleiben, das Geschäft war nicht auf ganzjährigen Betrieb ausgelegt“, sagt Inhaberin Agnieszka Schmidt-Cwiertnia. Nun hat die erfahrene Geschäftsfrau in der Bahnhofstraße in Freinsheim, direkt gegenüber der Verbandsgemeinde-Verwaltung, die passenden Räume gefunden, um ihre vielen Ideen umzusetzen.

Die gelernte Pharmareferentin, Kosmetikerin und Ernährungsberaterin bietet Schönes und Ungewöhnliches – zum Sortiment gehört neben außergewöhnlicher Mode und hochwertiger Second-Hand-Kleidung beispielsweise auch Bio-Tee oder Bio-Kaffee. Dieser stammt von der Kölner Rösterei des Ehemanns der Moderatorin und Autorin Charlotte Roche. Verkostet werden kann vor Ort im Geschäft: „Man muss doch probieren können, was man kauft“, sagt die Geschäftsfrau. Ihr Kosmetikstudio im westpfälzischen Winnweiler hat Schmidt-Cwiertnia nach 30 Jahren vor einiger Zeit verkauft – und sich in Freinsheim verliebt: „Es ist eine wunderschöne Stadt, die unheimlich viel zu bieten hat, und sie ist auf jeden Fall eine Reise wert.“

Als Kunden setzt sie nicht nur auf Einheimische, sondern auch auf Touristen. „Allein die historische Altstadt ist doch ein toller Grund, um nach Freinsheim zu kommen“, schwärmt Schmidt-Cwiertnia.

„Wir haben noch viel vor“

Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Herstellung sind ihr wichtig. „Wir lieben Exklusivität und guten Stil“, sagt sie. Schmidt-Cwiertnia legt bei der Auswahl ihrer Waren viel Wert auf Einzelstücke mit Vergangenheit. „Was wir haben, gibt es nicht überall“, betont Mitarbeiterin Edda Stetter.

Die beiden Damen wählen auf Messen bewusst unbekannte, besondere Designer aus, deren Preise noch annehmbar sind. „Und wir arbeiten schon lange mit der Hochschule in Trier zusammen“, gibt Schmidt-Cwiertnia jungen Modedesign-Studierenden gerne eine Plattform.

Wenn der Umbau des Hauses ganz abgeschlossen ist, sollen neben Möbeln und Kunst noch Gartenaccessoires dazukommen. Dann ist auch Platz um Ausstellungen, Kleinkunst und Modenschauen stattfinden zu lassen. „Wir haben noch viel vor“, kündigt die Inhaberin an.

Neben Mode gibt es im „Seconds“ Schuhe und Schmuck, aber auch Tischware, Geschirr und andere Wohnaccessoires. Ganz im Sinne des Gedankens, Verschwendung zu vermeiden, nimmt das „Seconds“ auch gut erhaltene Designermode oder Wohnaccessoires in Kommission.

Wäre noch zu klären, wer der berühmte Sohn ist: Mark Cwiertnia, besser bekannt als Popstar Mark Forster.

Noch Fragen?