Das Kloster Esthal lädt in der Adventszeit jeweils an den Wochenenden sowie mittwochs zum Adventskaffee ein. Geplant sind außerdem ein besinnliches Silvester sowie Exerzitien und andere Angebote für Gruppen.

Es sei dem Kloster wichtig, den Menschen aus der Umgebung und den Gästen des Klosters die Möglichkeit zu bieten, die Adventszeit besinnlich zu verbringen, betont Jaroslaw Krzewicki, Gesellschafter der Europäisches Haus Esthal GmbH. Diese ist Besitzerin des Klosters. Dabei lege man großen Wert darauf, alle wegen der Pandemie erforderlichen Sicherheitsaspekte einzuhalten und auch Menschen, die besonders ängstlich oder vorsichtig sind, einzubeziehen. „Es ist gut vorsichtig zu sein, aber es bedeutet nicht, dass wir zuhause bleiben müssen“, sagt der polnische Priester.

Adventskaffee im Kloster ist jeweils von 14 bis 20 Uhr im Klostergarten und im Kloster. „Wer sich im Freien sicherer fühlt, kann im Garten bleiben“, sagt Krzewicki.

Auch Krippen und Kerzen

Das Klostercafé, das seit einigen Wochen mittwochs von 14 bis 20 Uhr geöffnet ist, bietet beim Adventskaffee Getränke, Kuchen und kleine Speisen an. Auch werden Krippen, Kerzen, weihnachtliche Dekorationsartikel, Klosterrosenkränze, Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten verkauft. „Es ist aber kein Weihnachtsmarkt“, betont Krzewicki. Das Kloster möchte in der Vorweihnachtszeit ein Ort der Besinnlichkeit und „des Wartens auf die Ankunft Christi“ sein.

Wer nicht nur im Freien bleiben will, kann im Kloster die Krippe anschauen, die Kirche und das Refektorium besuchen. „Wir wünschen uns, dass die Menschen den Zauber von Weihnachten spüren“, sagt Krzewicki.

Wie er berichtet, bietet das Kloster in der Adventszeit auch Exerzitien für Gruppen an. Auch soll es im Kloster eine besinnliche Zeit an Silvester geben. Das hänge letztendlich davon ab, ob die Pandemie-Regeln weiter verschärft werden. Krzewicki verweist darauf, dass Gruppen und Unternehmen im Kloster Veranstaltungen zum Jahresrückblick oder zum Ausblick auf das kommende Jahr durchführen können. „In dieser schwierigen Zeit sind wir voller Hoffnung, dass unser Haus auch jetzt ein guter Ort sein kann, in dem die Menschen Hoffnung finden“, so Krzewicki.

Auch für das neue Jahr gebe es viele Pläne für Veranstaltungen, Kurse und Anderes. Ob diese realisiert werden können, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab, so Krzewicki.