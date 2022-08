Was sagen die Beschicker zum Verlauf der Kerwe? Wir haben einige von ihnen gefragt.

Dennis Geller, Geschäftsführer vom Weingut Reichsrat von Buhl , ist „relativ zufrieden“. „Wir hatten gerade an den beiden Wochenenden volles Haus. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Veranstaltungskonzept auf dem richtigen Weg sind“, sagt er. Wäre die Eintrittsregelung nicht gewesen, wären sicherlich mehr Besucher gekommen, so Geller weiter. „Das Sicherheitskonzept hat uns nicht überzeugt, und es war auch die drei Euro nicht wert“, kritisiert er. Für die Zukunft wünsche sich das Weingut, dass die Eintrittsregelung aufgehoben werde. „Dafür mussten wir durchgehend zwei Mitarbeiter abstellen.“ Ebenfalls ein positives Fazit zog der Sprecher der Schankbetriebe, Michael Krack , der das Kerwebuwehaisel betreibt. „Zunächst einmal sind wir einfach froh, dass wir eine Kerwe hatten, auch wenn die Auflagen eine Reihe von Fragen offen ließen und auch nachgebessert werden müssen“, sagt Krack. Wichtig aus Gründen der Tradition sei ihm gewesen, dass es auch eine „Kerwe auf der Woigass“ gegeben habe.

„Zu viel Sicherheitspersonal“

Dies sieht auch Ralf Schubing so, der einen Weinstand in der Bahnhofstraße hatte. Mit dem Zuspruch am Freitag und Samstag sei er zufrieden, auch wenn die Resonanz niedriger als vor der Pandemie war. Die Kerwe sei dieses Mal aber schon anders gewesen. „Es war sehr anstrengend und komisch, dass wir uns bei einigen Besuchern für die drei Euro Eintritt rechtfertigen mussten. Einige glaubten sogar, wir würden das Geld in die eigene Tasche stecken.“ Auch Schubing sieht Verbesserungsbedarf. „Man sollte sich überlegen, ob man die Einzäunung in dieser Form braucht.“ Auch sei aus seiner Sicht zu viel Sicherheitspersonal im Einsatz gewesen.

Besonders erfreut war Martin Eller , der erstmals mit „Weitlauffs“ einen Stand neben der ehemaligen Synagoge betrieb. „Uns fehlt der Vergleich mit den Vorjahren, aber bei uns ist es sehr gut gelaufen. Wir und unsere Gäste hatten viel Spaß“, so Eller. Dass es aus seiner Sicht Verbesserungsbedarf gibt, daraus macht er kein Hehl. Ein „Weinsommer in den Höfen“, der ursprünglich geplant war, sei „sicherlich nicht schlecht“, könne aber kein Ersatz für die Kerwe sein. Die Gäste hätten andere Erwartungen. „Darüber müssen wir reden.“ Im nächsten Jahr solle es höchstens einen reduzierten, am besten aber gar kein Eintrittspreis geben.

Kritik an Stadtspitze

Krack kritisiert außerdem die Stadtspitze: „Es gab im Stadtrat einen Mehrheitsbeschluss für die Kerwe, deshalb bin ich verwundert, dass die Veranstaltung schlecht geredet wurde, noch während sie lief.“ Auch Krack sieht Verbesserungsbedarf für die kommenden Jahre. Er nennt die Bändchenregelung, die Nutzung des Stadtplatzes und den Sicherheitsdienst. „Mal sehen, ob wir die Bändchen noch brauchen, dazu war mir das Personal für die Sicherheit zu zahlreich und zu wenig geeignet.“

Dass gleich drei Betriebe nach dem ersten Wochenende aufgegeben haben, kam für ihn nicht überraschend. „Da hätten einfach andere Absprachen stattfinden müssen, und man hätte nicht einfach darauf vertrauen dürfen, dass auf einem bestimmten Platz Musik gespielt wird“, so Krack.

Bereits in den kommenden Wochen wollen sich die Schankbetreiber zu einer Analyse treffen und auch mit der Kerwekommission und dem Stadtrat diskutieren.