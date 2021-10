Am Donnerstag, 28. Oktober, startet die digitale Ausbildungsplattform der RHEINPFALZ. Bis 7. November präsentieren dort regionale Arbeitgeber ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können, erklärt die Berufsberatung der Arbeitsagentur.

Die RHEINPFALZ veranstaltet erstmals eine virtuelle Ausbildungsmesse für die Region Pfalz/Rhein-Neckar. Auf der Plattform www.zukunftsziele.online gibt es viele Informationen zu regionalen Arbeitgebern sowie Tipps von der Berufsberatung. Denn die Wahl eines Berufes ist meist die erste wichtige Entscheidung, die junge Menschen treffen müssen.

Wie soll es nach der Schule weitergehen? Welcher Beruf ist der richtige? Väter und Mütter können ihre Sprösslinge bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungs- oder Studienplatz auf vielfältige Weise unterstützen. Denn obwohl sich Jugendliche von den Eltern abnabeln wollen, bleiben diese bei der Orientierung auf dem Ausbildungsmarkt meist wichtige Ansprechpartner. Eltern stehen dabei vor der Herausforderung, die richtige Balance zu finden. Es ist wichtig, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen und zu unterstützen – etwa beim Erstellen einer vorzeigbaren Bewerbungsmappe oder der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Die Hilfe darf aber nicht so weit gehen, dass sie den jungen Leuten alle Verantwortung abnehmen. Denn beim Eintritt in den Beruf sollten die Jugendlichen lernen, eigenständig und selbstbewusst agieren können.

Die Berufsberatung rät: Am besten sollte man zwei Jahre vor Ende der Schulzeit mit der Berufsorientierung beginnen und auf Fragen eingestellt sein, auf die man vielleicht zunächst keine Antworten findet. Angesichts eines Ausbildungsmarktes, der sich in den vergangenen 20 Jahren rasant verändert hat und eine kaum überschaubare Fülle an Möglichkeiten bietet, ist es nicht einfach hier auf dem Laufenden zu sein.

Chatfunktion nutzen

Die virtuelle Messe „Zukunftsziele“ bietet eine gute Gelegenheit, sich über den regionalen Arbeitsmarkt zu informieren und am „Stand“ der Berufsberatung Fragen zu stellen. Die Experten sind nicht nur Ansprechpartner für die Jugend, sondern auch für Eltern, die ebenfalls die Chatfunktion an den Ständen nutzen können. Um das Interesse des Nachwuchses zu wecken, bietet sich ein gemeinsames Stöbern auf der digitalen Messe an. Gesammelte Informationen können im Nachgang zusammen besprochen werden. Im besten Fall entwickeln sich daraus konkrete Pläne für die berufliche Zukunft des Kindes.

Diese Pläne sollten realistisch sein und zum Nachwuchs passen. Eltern sollten keine eigenen Träume auf ihre Kinder projizieren. Nicht für jeden ist der Weg zum Abitur der beste. Denn eine Ausbildung ist erst der Anfang und nicht das Ende einer beruflichen Laufbahn. Mit dem Abschluss in der Tasche stehen den Jugendlichen viele Wege offen. Über diese berät das Team der Berufsberatung ebenfalls – genauso über Unterstützungsangebote, wenn es während der Ausbildung mal nicht so gut laufen sollte. Daher sollte man, bevor man diese abbricht, einen Termin unter der kostenlosen Hotline 0800 4 5555 00 bei der Berufsberatung vereinbaren. Der Eintritt in die virtuelle Messehalle ist kostenlos, eine Registrierung nicht erforderlich.

Die Serie

Zur Ausbildungsmesse der RHEINPFALZ, www.zukunftsziele.online, veröffentlichen wir eine kleine Serie und klären wichtige Fragen rund ums Thema Ausbildung.