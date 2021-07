„Haßloch rocks for Ahrtal“: Zugunsten der Flutopfer veranstaltet der Haßlocher Gewerbeverein am Samstag, 7. August, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert. „Die iDOLe“ und die Partyrock-Band „Hossa“ heizen auf dem Jahnplatz ein.

Bis zu 500 Besucher sind laut Marion Steffens vom Gewerbeverein auf dem Jahnplatz erlaubt – vorbehaltlich eventueller neuer Bestimmungen der 24. Corona-Verordnung, die am Freitag veröffentlicht werden soll. Seit 20 Jahren stehen die „iDOLe“ auf der Bühne. Die von vielen Weinfesten bekannte fünfköpfige Truppe aus der Pfalz steht für authentische und publikumsnahe Auftritte. Mit zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass und einem Rocksänger bringt die Band von Classic Rock über die Neue Deutsche Welle bis hin zu modernen Pop- und Rocksongs ein großes Repertoire mit. Ebenfalls von vielen Auftritten bei Veranstaltungen in der Region kennt man die Band „Hossa“, die mit Partymusik von der Neuen Deutschen Welle bis zu Heavy Metal für Stimmung auf dem Jahnplatz sorgen wird.

Tickets ab Freitag, 10 Uhr

Tickets für das Benefizkonzert gibt es ab Freitag, 30. Juli, 10 Uhr, über den Online-Shop auf der Homepage des Gewerbevereins (www.gv-hassloch.de). Für Einzelpersonen kosten Eintrittskarten zehn Euro (plus Bearbeitungsgebühr, die an den Ticketservice Eventim weitergeleitet werden muss), Tickets für Achtergruppen gibt es für 90 Euro (ebenfalls plus Vorverkaufsgebühr). Für Gruppen werden Achter-Tische auf dem Jahnplatz aufgebaut. Der Gewerbeverein wird den vollen Betrag jedes Tickets für Flutopfer im Ahrtal spenden. Beide Bands verzichten auf ihre Gagen. „Eine Super-Geste“, findet der Gewerbeverein: „Das zeigt, dass wir zusammenhalten.“

Auch die Gemeindeverwaltung unterstützt nach Auskunft von Pressesprecher Marcel Roßmann den Benefizcharakter der Veranstaltung, indem sie keine Gebühren für die Nutzung des Jahnplatzes erhebt, die normalerweise für die Genehmigungen einer solchen Veranstaltung (verkehrspolizeiliche Anordnung und Gestattung) anfallen. Außerdem steht die Gemeinde dem Gewerbeverein mit Rat und Tat zur Seite, was die Beachtung und Umsetzung der Corona-Regeln gemäß der geltenden Bekämpfungsverordnung angeht.

Der Jahnplatz wird am Freitag, 6. August, 13 Uhr, für den Aufbau gesperrt. Die Sperrung bleibt bis Sonntag, 14 Uhr, bestehen. Parkplatzsuchende werden gebeten, auf den Pfalzplatz auszuweichen.