8000 Euro sind beim Benefizkonzert des Haßlocher Gewerbevereins für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal, das am vergangenen Samstag auf dem Jahnplatz veranstaltet wurde, zusammengekommen.

Das haben Markus Mischon und Marion Steffens vom Organisationsteam des Haßlocher Gewerbevereins mitgeteilt. Auf dem Jahnplatz hatten am Samstagabend unter dem Motto „Haßloch rocks for Ahrtal“ zwei Bands mit Partymusik für gute Stimmung gesorgt. „Die iDOLe“ und „Hossa“ verzichteten auf eine Gage, ebenso wie auch alle anderen Beteiligten hinter den Kulissen ehrenamtlich tätig waren.

Nach Angaben des Organisationsteams betrug der Erlös des Benefizkonzerts 7500 Euro. Der Gewerbeverein rundete diese Summe auf 8000 Euro auf, die unter dem Stichwort „Hochwasserhilfe“) an die Kreisverwaltung Ahrweiler gespendet wurden (IBAN: DE86 5775 1310 0000 3394 57). Mit dem Abteilungsleiter für Soziales beim Kreis Ahrweiler hatte der Gewerbeverein schon im Vorfeld Kontakt aufgenommen. Mischon und Steffens freuen sich sowohl über das gute Ergebnis dieser Veranstaltung, die in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde, als auch über die „überwältigende Bereitschaft“, mit anzupacken und zu spenden. Nicht zuletzt betonen beide, dass das Benefizkonzert friedlich und geordnet über die Bühne gegangen ist.

Der Offene Kanal Weinstraße hat das Konzert gefilmt. Zu sehen ist der beitrag am Samstag, 14. August, 20.45 Uhr (Teil 1) und 22.16 Uhr (Teil 2). Außerdem stellt der OK den Film auf YouTube. Am Konzertabend wurde ein Plakatbanner, so groß wie ein Bauzaun, aufgehängt. Alle Teilnehmer und Besucher haben darauf unterschrieben. Banner und eine CD mit der Konzertaufzeichnung sollen zusammen mit der Spende übergeben werden.