Für den Belzenickelmarkt am 26. und 27. November werden dringend Helfer gesucht. Ansonsten müssten bei der Großveranstaltung, die zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder stattfinden soll, einige Abstriche gemacht werden.

Das kündigte Maria Schwarze-Kaufmann (SPD), Beigeordnete und Vorsitzende des Bürgervereins, am Mittwoch in einer Ausschusssitzung an. Der Belzenickelmarkt, der weit über Bobenheim hinaus bekannt ist, machte zwei Jahre Pandemie-Pause. Organisiert wird er vom Bürgerverein. „Es ist aber eine Veranstaltung für das Dorf“, betonte Schwarze-Kaufmann in der Sitzung des Ausschusses für Tourismus und dörfliche Veranstaltungen.

Von den bisherigen Aktiven des Vereins seien einige zu alt, einige hätten Angst vor dem Corona-Virus, andere seien gestorben oder weggezogen, berichtete sie. Die restlichen fünf Aktiven könnten zwar die Vorbereitungen stemmen, nicht aber die Arbeiten, die am Wochenende rund um den Belzenickelmarkt anfallen. Auf- und Abbau, Aufstellen von Tannenbäumen, Glühweinverkauf, nannte Schwarze-Kaufmann als einige dieser Arbeiten. Bezahlte Helfer könne sich der Verein nicht leisten, denn der Gewinn, der in früheren Jahren mit dem Belzenickelmarkt erwirtschaftet worden sei, sei immer für das Dorf gespendet worden.

60 Aussteller wollen kommen

Auf Vorschlag von Dieter Briese (SPD) sollen Flugblätter mit einem Aufruf nach Helfern im Dorf verteilt werden. Außerdem soll es einen Hinweis im Amtsblatt geben.

Wie Schwarze-Kaufmann erläuterte, gibt es bei den Ausstellern des Belzenickelmarkts einige Veränderungen. Einige, die früher dabei waren, seien nicht mehr aktiv, einige neue seien dazu gekommen. Insgesamt werde die Anzahl der Aussteller mit 60 etwas geringer sein als früher.

Generell sei es zunehmend schwieriger, Aktive zu finden, die sich im Dorf engagieren, bedauerte Bürgermeister Dietmar Leist (CDU). Das sei nicht gut für die Dorfgemeinschaft, wenn das so weiter gehe, werde Bobenheim zu einem „Schlafdorf“. Die Vorsitzenden des TuS Bobenheim und des Musikvereins berichteten jedoch, dass sie neue aktive Mitglieder haben, darunter auch Jüngere.