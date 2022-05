Ab dem neuen Schuljahr müssen Weisenheimer Eltern für das Mittagessen ihrer Kinder in der Schule tiefer in die Tasche greifen. Diese Beschlüsse fasste der Gemeinderat Weisenheim am Sand in seiner jüngsten Sitzung.

Die Kosten für ein Mittagessen an der Grundschule in Weisenheim am Sand werden zum kommenden Schuljahr auf Empfehlung des Schulträgerausschusses von 4,20 Euro auf 4,90 Euro pro Essen angeho ben Die tatsächlichen Kosten für ein Essen betragen 5,90 Euro, den Differenzbetrag schießt die Gemeinde zu.

Der Beigeordnete Klaus Mathis bestätigte Michael Rauch (SPD) auf dessen Nachfrage, dass die Gemeinde bei Bedürftigkeit auch in Zukunft helfend eingreift. Der Beitragssatz für die Freitagsnachmittagsbetreuung wird ab kommendem Schuljahr von 20,50 Euro auf 30 Euro pro Monat angehoben. Wegen der Corona-Pandemie und des Ausfalls von Unterricht entstanden der Gemeinde in den beiden vergangenen Jahren wegen der weiter bestehenden Personalauslagen Kosten in Höhe von 5900 Euro.

Glasfaser: Bürgermeister geht von Ausbau aus

Die Eltern wollte man wegen der ausgefallenen Betreuung deswegen nicht zur Kasse bitten. Bei Einführung der Freitagsbetreuungsangebotes hatte die Gemeinde auf annähernde Kostendeckung bestanden.

Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) informierte den Rat, dass die Quote für Glasfaserkabelanschlüsse der Deutschen Glasfaser in Weisenheim nahezu erreicht ist, so dass man davon ausgehen kann, dass sie das Netz ausbaut.