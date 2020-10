Der Beirat für Naturschutz hat sich neu konstituiert. Das Gremium hat zwölf Mitglieder. Vorsitzender ist Heinz Schlapkohl, seine Stellvertreterin Susanne Bentz.

Sechs der Mitglieder sind Vertreter von anerkannten Naturschutzverbänden, dazu kommt ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, einer von der IHK, einer von der Landwirtschaftskammer, ein Mitglied kommt aus dem Bereich des Sports und ein Mitglied wird von der Unteren Naturschutzbehörde benannt.

Der Naturschutzbeirat wirke intensiv an den Entscheidungen der Kreisverwaltung mit und dies „stets vertrauensvoll und konstruktiv“, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Es sei der Kreisverwaltung außerordentlich wichtig, in vielen Belangen Rat von dem Gremium zu bekommen. Der Beirat benennt drei Mitglieder, die beratend an Sitzungen des Bau-, Umwelt- und Agrarausschusses teilnehmen, wenn umweltrelevante Themen auf der Agenda stehen.

Der Beirat

Karl Mang (Kindenheim), Susanne Bentz (Obrigheim), Thomas Deigentasch (Haßloch), Dr. Heinz Schlapkohl (Weisenheim am Sand), Nikolai Kalinke (Bockenheim), Hansjürgen Schnappauf (Bad Dürkheim), Hans Tisch (Grünstadt), Martin Fußer (Niederkirchen), Felix Hammann (Haßloch), Erika Müller-Kupferschmidt (Bad Dürkheim), Annette Bleh (Weidenthal), Andreas Valentin (Ebertsheim).