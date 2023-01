Die „Macher und Unterstützer“ haben beim musikalischen Neujahrsempfang in Hettenleidelheim im Mittelpunkt gestanden. Diese besonders engagierten Leute sorgen dafür, dass auch in einer hoch verschuldeten Ortsgemeinde etwas läuft und vorwärts geht, wie der Bürgermeister betonte.

Ortschef Steffen Blaga (CDU) stellte klar, dass Hettenleidelheim einen Schuldenberg von circa elf Millionen Euro angehäuft hat, aber nicht deshalb, weil der Rat leichtfertig mit dem Geld umgehe. Seine Hoffnung richte sich auf die gerichtlich angeordnete Reform des Kommunalen Finanzausgleichs, meinte er. Das Land hat unter anderem angekündigt, den Ortsgemeinden einen Großteil ihrer kurzfristigen Kredite abzunehmen, die sie aufnehmen mussten, um die Kosten für ihr Tagesgeschäft zu decken. „Unser Dispo liegt bei 7,5 Millionen Euro“, erläuterte der Bürgermeister beim Neujahrsempfang am Freitagabend in der gut besuchten Festhalle „Gut Heil“.

Im gerade abgelaufenen Jahr musste die Gemeinde 2,57 Millionen Euro allein an Personalkosten bezahlen und 2,86 Millionen Euro an Umlagen abführen. 90 Prozent ihrer Einnahmen, die sie vor allem aus Zuweisungen und Steuern generiert, muss sie abgeben. Um mehr Einkommensteuer zu erhalten, brauche Hettenleidelheim dringend Wohnraum, so Blaga. Doch um ein Baugebiet zu entwickeln, dauere es Jahrzehnte, blickte er auf die rund 6,6 Hektar „Am Schulwiesengraben“. An der Leinwand war Sisyphos zu sehen, der sich abmüht, eine riesige Kugel einen Berg hinaufzuschieben und bekanntlich immer wieder einen Schritt zurück machen muss.

Die Möglichmacher

Weil vieles aufgrund der Finanzlage und wegen der Bürokratie nur sehr langsam vorangehe, brauche eine Kommune freiwillige Helfer. Blaga holte eine Hand voll Menschen auf die Bühne, die sich extrem einbringen im Dorf. Da ist Leif-Henry Fell, der laut dem Bürgermeister immer zur Stelle ist, wenn irgendetwas von funktionierender Elektrotechnik abhängt – ob es die Lautsprecheranlage an der Aussegnungshalle ist oder die Weihnachtsbeleuchtung. Ebenfalls Säulen der Gemeinde sind Stefan Altheimer, der sich als Sicherheitsberater für Senioren engagiert, und der Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad, Manfred Guth, der kürzlich den Ehrenamtspreis der Verbandsgemeinde Leiningerland erhalten hat.

Ausgezeichnet wurde von Blaga auch Wolfgang Breitwieser, der unter anderem den Hexenumzug mitorganisiert, maßgeblich zum Gelingen der Kerwe beiträgt und Vorsitzender der Kolpingsfamilie ist. Klasse findet der Ortschef auch den Einsatz von Markus Dörrenbächer. Der Leiter der Rewe-Filiale nutze alle Möglichkeiten, um über seinen Supermarkt soziale Projekte zu unterstützen und insgesamt Gutes zu tun.

Hervorzuheben sei zudem das Engagement von Hedi Berg und Marie-Luise Lick in verschiedenen Bereichen, insbesondere als Vorsitzende des örtlichen Seniorenbeirates. Stellvertretend für die großartigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ehrte der Bürgermeister Wehrführer Werner Berberich. Auch hob er hervor, dass das Bergmanns-Blasorchester, das den Neujahrsempfang mit flotten Rhythmen umrahmte, seit 30 plus einem Jahr von Markus Eichinger geleitet wird.

Blaga wünscht sich weiteres Engagement und ein Umdenken bei den höheren Ebenen. So hofft er auf Schlagzeilen wie diese: „Zukunft der kommunalen Schwimmbäder gesichert – Land übernimmt Defizite im Zuge der Daseinsvorsorge und Tourismusförderung“ oder „Mitte 2024 können die Bagger im Schulwiesengraben rollen“. Bevor er dem Sitzungspräsidenten des Karnevalvereins Feuerio, Stefan Frey, den Rathausschlüssel übergab, träumte er auch noch von dieser Überschrift: „Hettrumesien in der Hand der Narren – Umzug bei strahlendem Sonnenschein ein Mega-Erfolg“.