Etwa 30 Bürger haben am Samstag beim ersten Dreck-weg-Tag an mehreren Stellen in der Stadt gekehrt und Müll aufgelesen. Außerdem haben sieben Anwohner der Straße Am Beutelstein die Erneuerung des verwilderten Rosenbeets am Eingang zum Friedhof in Angriff genommen.

Styroporteile, Bonbonpapier, Papierfetzen, Schnapsfläschchen – im Metzgergässchen im Zentrum von Lambrecht sieht es verheerend aus. Sonja Müller und Christine Klein kehren mit