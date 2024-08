Am späten Freitagabend gegen 23.50 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Grünstadt einen Hinweis zu einem Verkehrsunfall in Laumersheim. Dort sei eine Frau beim Rangieren mit einem geparkten Auto kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, habe sich die Frau mit ihrem Wagen vom Unfallort entfernt. Zeugen merkten sich aber das Kennzeichen. Die Polizei konnte die Fahrerin deshalb identifizieren. Bei der Kontrolle der Frau, einer 27-Jährigen, konnten die Beamten dann Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zudem hatte sie keine Fahrerlaubnis. Gegen die 27-Jährige wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.