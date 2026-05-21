Bei einem Unfall am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr an der Einmündung der Bahnhofs- in die Hauptstraße in Elmstein ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Motorradfahrer aus Johanniskreuz kommend auf der Hauptstraße in Richtung Lambrecht unterwegs. Zugleich war eine Autofahrerin in Gegenrichtung unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofsstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer verletzt wurde.