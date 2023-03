Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L453 leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer beging Unfallflucht. Laut Polizei hatte dieser nach Angaben des Geschädigten mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholt und war dabei in den Gegenverkehr geraten. Dabei touchierte er den Motorradfahrer mit dem Außenspiegel. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. An der Anschrift des Fahrzeughalters fand die Polizei das Auto mit den der Schilderung entsprechenden Schäden am linken Außenspiegel. Der 46-jährige Fahrzeughalter aus Frankenthal stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie unterlassener Hilfeleistung wurden eingeleitet. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen