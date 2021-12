Der Beigeordnete und CDU-Vorsitzende Thomas Götz erklärt in einer Stellungnahme zum gestrigen Bericht „Badepark: Grüne werfen CDU Bruch des Koalitionsvertrags vor“, warum er nicht deutlich für eine Freibadlösung gewesen sei. Laut seinen aktualisierten Berechnungen wäre diese Variante die mit Abstand günstigste.

Götz hatte vor der jüngsten Ratssitzung, in der die Entscheidung für einen Neubau fiel, die Kosten der verschiedenen Badepark-Alternativen aktualisiert. Darunter waren die Freibad-Varianten mit Teilrückbau und neuem Kinderbecken (7,22 Millionen Euro) sowie mit Gastronomie (7,36) und zusätzlich mit Umkleide (7,5 Millionen Euro). In seinen Anmerkungen hatte er darauf hingewiesen, dass ein Neubau „dreimal so kostspielig wie eine Freibadvariante“ wäre. Das hatten die Grünen in ihrer Kritik am Koalitionspartner CDU aufgegriffen.

Alle drei Freibad-Varianten hätten vorausgesetzt, dass die maroden Gebäudeteile des Hochbaus abgerissen würden und das Gelände eben hergestellt werde, so Götz. Die Varianten hätten sich in der Anzahl neu erstellter Zusatzbauten unterschieden. Die Abrisskosten habe er mit „großzügigen“ 800.000 Euro in die Gesamtkosten eingerechnet.

Die Koalition habe in mehreren Gesprächen um eine gemeinsame Lösung gerungen, „die auch einmal in die Nähe einer Einigung für eine Freibadlösung kam, die aber noch mit einigen Verschönerungen ausgestattet werden sollte“. Die Freibad-Befürworter hätten sich dann aber im Hauptausschuss für eine Nachfolgelösung für die maroden Hochbaugebäudeteile ausgesprochen. Das gelte auch für die Grünen. Götz: „Eine solche Lösung entspricht keiner der von mir mit Kosten bewerteten Freibadvarianten. Sowohl die Umbaukosten als auch die Folgekosten bei unbekannter Nutzung sind nach oben offen abzuschätzen.“ Nur aus diesem Grund habe er sich nicht deutlich für die Freibadlösung eingesetzt, weil diese Lösung in der Konsequenz niemand gewollt habe und eine sinnvolle Einigung in naher Zukunft nicht abzusehen sei.