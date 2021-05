Die FDP-Fraktion im Haßlocher Gemeinderat spricht sich für Boris Krieger (CDU) als Ersten Beigeordneten bei der Wahl am 24. Februar aus. Das hat Ratsmitglied Daniel Roth (FDP) jetzt mitgeteilt.

„Wir halten Boris Krieger aufgrund seiner beruflichen Qualifikation als Bauamtsleiter für das Amt des Ersten Beigeordneten der Gemeinde Haßloch für bestens qualifiziert“, erklärt Roth. Den Namen Kriegers, der Mitglied der CDU in Haßloch ist, hatte die Ratsfraktion der Sozialdemokraten in der vergangenen Woche ins Spiel gebracht. Der 49-Jährige wohnt im Großdorf und ist seit 2009 Leiter des Fachbereichs Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen bei der Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim.

Krieger war in der vergangenen Wahlperiode als Vertreter der CDU Mitglied in vier Ausschüssen des Haßlocher Gemeinderats, darunter im Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss.

Hauptaufgaben im Baudezernat

„Die Schwerpunktaufgaben des 1. Beigeordneten sehen wir in der Zukunft im Bereich des Baudezernates. Vorerfahrungen und Vorkenntnisse im Sinne einer beruflichen Ausbildung sind unserer Ansicht nach in Anbetracht der großen Zukunftsaufgaben unerlässlich“, führt Roth aus. Den Bewerber, den die große Koalition intern ausgehandelt habe, sehe die FDP-Fraktion „jenseits seiner menschlichen Qualifikationen nicht als die geeignete Persönlichkeit für das Amt des Ersten Beigeordneten“ an.