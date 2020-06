In „normalen Zeiten“ wäre am Freitag das Weisenheimer Weinfest gestartet. Großveranstaltungen sind coronabedingt aber nach wie vor verboten. Stattdessen lädt der Verein Musik und Kultur (MUK) für Freitag, 19 Uhr, zur zweiten virtuellen musikalischen Weinprobe mit Daheim-Verkostung ein. Man kann sie live auf dem MUK-Facebook-Account und zeitgleich auf dem MUK-Youtube-Channel verfolgen.

Im Rahmen dieser virtuellen Weinprobe erfolgt die Verabschiedung der bisherigen Weisenheimer Weinprinzessin Saskia I., die sich im Oktober auf das Amt der Pfälzischen Weinkönigin bewirbt, und die Inthronisation der neuen Weinprinzessin Tina I. Die neue Weinhoheit wird, sobald es möglich ist, bei einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.

Sommelier Christophe Gamblin moderiert

Der Verein konnte erneut den Spitzen-Sommelier Christophe Gamblin für die Weinprobe gewinnen. Der Normanne bereichere zahlreiche Lokale der Region mit seinem Weinwissen, heißt es in einem Restaurant-Guide von 2018, er zeichnete bereits für die kulinarische Weinprobe im Pfälzer Hof und für das Sommerevent „Wine meets Grill“ im Vivo Vino verantwortlich. Moderiert und musikalisch untermalt wird die Veranstaltung vom offiziellen Wein- und Kulturbotschafter der Pfalz, „Dubbeglasbruder“ Willi Brausch. Er habe bei der letzten Weinprobe schon Fingerspitzengefühl dafür bewiesen, welcher Song zu welchem Wein passe, heißt es in der Ankündigung des MUK und führe auch am Freitag wieder mit Weinsachverstand und Moderatorentalent durch den Abend.

Wer sich einen kulinarischen „Zusatzkick“ gönnen möchte, für den bietet MUK-Koch Uwe Volz exklusive Tapas an, die mit dem Sommelier auf die Weinabfolge abgestimmt wurden. Die Weisenheimer Winzer Bibinger, Gehrig, Langenwalter, Schick und Schubar sowie die Edelobstbrennerei Scherner haben die Keller geöffnet und Weine ausgewählt, die man daheim verkosten kann.

Wie man an die Weine und die passenden Tapas kommt und zu welchem Preis, können die Interessierten der Homepage des MUK entnehmen. Zuschauen kann man über Facebook oder sogar auch gleichzeitig über Youtube.