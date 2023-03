Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weinprinzessin Charlotte I. Weihl spielte Glücksfee und zog die Gewinner der „Schnitzeljagd“ in der Open-Air-Gallery Gönnheim. Bei der „Schnitzeljagd“ galt es herauszufinden, was die drei Fotos mit Ausschnitten von Kunstwerken, die am 26. Juni in der RHEINPFALZ vorgestellt wurden, zeigen. Wie Heike Ditrich, Leiterin des Projekts Open-Air-Gallery, berichtete, hatten etwa 110 Teilnehmer ihr Glück versucht.

Am dritten Foto hätten sich viele „die Zähne ausgebissen“, berichtete Ditrich bei der Auslosung im Hof hinter dem Haus der Jugend. Das sei der Grund, dass insgesamt