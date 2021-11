Die Gemeinde Haßloch hatte die Stelle eines ehrenamtlichen Beauftragten für Belange von Menschen mit Behinderung ausgeschrieben. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist (31. Oktober) hatte es acht Bewerbungen gegeben, allerdings haben zwei Bewerber nicht alle förmlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt der geplanten Wahl erfüllt. Zugelassene Bewerber sind Wolfgang Buschlinger, Robert Fath, Ulrich Roßmer, Nicole Siebenhaar, Manuela Webel und Remo Zander. Vier Bewerber haben sich im Sozialausschuss vorgestellt. Entgegen des ursprünglichen Beschlussvorschlags, dass der Sozialausschuss dem Gemeinderat Personen für die Wahl des Beauftragten für Behindertenfragen empfiehlt, hatten sich die Mitglieder des Ältestenrat im Vorfeld der Sitzung darauf verständigt, dass sich jede Fraktion für einen Kandidaten entscheidet, dem Gemeinderat empfiehlt (Stichtag 5. Dezember) und dieser in seiner Sitzung am 15. Dezember entscheidet. Der Beauftragte für Behindertenfragen soll, wie in der Hauptsatzung geregelt, eine monatliche Aufwandsentschädigung von 150 Euro erhalten. Die empfohlenen Bewerber werden sich in der Sitzung des Gemeinderats erneut vorstellen.