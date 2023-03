Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Lambrecht will in den Gemeinden Esthal, Lindenberg und Weidenthal den derzeitigen Flächennutzungsplan an einigen Stellen ändern.

Bei einer Prüfung der geplanten Änderungen durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurden von der Unteren Naturschutzbehörde Bedenken gegen die Ausweisung eines Baugebiets in Lindenberg