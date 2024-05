Ob Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat, Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher – am 9. Juni wird gewählt. Im Bad Dürkheimer Ortsteil Ungstein gibt es zwei Kandidaten: Gegen den amtierenden Andreas Wolf (CDU) tritt Beate Müller (SPD) an.

Vor 62 Jahren in eine Ungsteiner Winzerfamilie hineingeboren, fühlt sich Beate Müller mit ihrer Heimat sehr verbunden. Durch den Weinbau der Eltern hänge sie auch sehr an der Natur, an ihrem Garten und sei überhaupt sehr gerne draußen, sagt die Rentnerin. Sie lebt seit 2021 mit ihrem Mann nach einigen Jahren in Bayern wieder in Ungstein und hat hier auch eine Grünflächenpatenschaft übernommen.

Als sich ihre Familie einst in einer Notsituation befunden habe, habe sie den Zusammengehalt im Ortsteil gespürt, erinnert sich Müller. Sie wolle mit ihrer Kandidatur „Ungstein etwas zurückgeben“. Sie habe Zeit, sei nicht arbeitsscheu. Und: „Ich kann ganz schön hartnäckig sein“, sagt Müller über sich selbst.

Engagiert in der Dorfmoderation und im Ort habe sie festgestellt, „dass doch noch viele Sachen im Argen liegen“. Schwierig sei die Verkehrssituation in der Weinstraße. Hier sind aus Sicht der SPD-Kandidatin Maßnahmen erforderlich, noch bevor der Bau der Umgehungsstraße erfolgt – „um den Verkehr runterzubremsen“. Das „große Gemeinschaftsgefühl“ in Ungstein auszubauen und weiterzutragen, sei ihr ein Anliegen.

Neben Beate Müller kandidiert auch Andreas Wolf (CDU).