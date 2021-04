Das Bauunternehmen Ruppert hält auch nach dem Bürgerentscheid über den Verkauf des Parkplatzes an dem Vorhaben fest, am nördlichen Ortseingang ein Hotel zu bauen.

Das Gebäude wird jedoch nur auf einem Privatgrundstück, nicht auf dem benachbarten gemeindeeigenen Parkplatz geplant. Ursprünglich sollte ein Teil des Empfangsgebäudes auf dem Parkplatz stehen, dieser sollte verlegt werden. Grund für die neue Planung ist der Bürgerentscheid vom 14. März, bei dem der Verkauf des gemeindeeigenen Parkplatzes abgelehnt wurde. Helmut Arens, Projektleiter bei Ruppert, sagte auf Anfrage, dass inzwischen eine neue Bauvoranfrage bei der Kreisverwaltung eingereicht worden sei. Diese beziehe sich jedoch lediglich auf die Kubatur des Gebäudes, nicht auf die Nutzung. Die Planungen seien in vielen Punkten ähnlich wie die vorangegangenen. So sei beispielsweise auch jetzt ein Innenhof vorgesehen. Eine zweite Tiefgaragen-Ebene werde es jedoch nicht mehr geben, ebenso wenig einen Wellness-Bereich. Beides war in der ursprünglichen Planung vorgesehen. Weitere Details zu den Planungen könne er noch nicht nennen, erklärte Arens.