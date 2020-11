Der Förderverein Elmsteiner Wappenschmiede nutzt die coronabedingte Pause, um die Instandsetzung von Gebäude und Sägemühlentechnik voranzubringen.

Die Not habe einen Motivationsschub zur Sanierung des Wohnbereichs im Obergeschoss ausgelöst, teilt der Verein mit. Künftig werde es dort einen Besucherbereich mit Küche zum Verweilen bei Veranstaltungen geben. Die zwei getrennten Wohnbereiche im Obergeschoss seien nun wieder durch eine Tür verbunden. Diese sei viele Jahrzehnte lang zugemauert gewesen.

Anfangs war laut Verein nur geplant, die Wände neu zu tapezieren und die Räume neu zu möblieren. Dann jedoch verursachte eine verstopfte Dachrinne einen Wasserschaden, und es wurde klar, dass eine aufwändige Grundsanierung der teilweise durchnässten Fachwerkwände anstand. Inzwischen stehe diese kurz vor dem Abschluss. Und auch die Elektroinstallation sei komplett erneuert worden.

Viele freiwillige Helfer

Neue Stromkabel mussten außerdem im Bereich der wieder einzurichtenden Einblattsäge verlegt werden. Dabei mussten auch eine alte Hauskläranlage und Betonfundamente abgebrochen werden. Hier wie bei weiteren Arbeiten packten auch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Elmstein und der Gemeinde mit an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Fertiggarage vor dem Sägemühlengebäude soll nun auch weichen, um die längst abgerissene, aber „historisch wie funktionsmäßig unverzichtbare Rampe für den Holzaufzug“ wiederherzustellen.

Künftige Besucher seien vielleicht erstaunt, dass die um 1890 angebaute Sägemühle kein eigenes Wasserrad besaß, heißt es weiter in einer Mitteilung des Vereins. Wegen eines Streits mit dem Nachbarn um das Antriebswasser durfte der Wasserbau nicht verändert werden. Daher baute man ein Riemengetriebe (Transmission) vom unteren Wasserrad der Schmiede bis zum Sägekeller und musste auf einen wesentlich effektiveren Antrieb durch ein sechstes Wasserrad verzichten.

Neue Eigentümer

Die unmittelbar an die Wappenschmiede angrenzenden Anwesen, die ein Denkmal-Ensemble bilden, haben nach Angaben des Fördervereins neue Eigentümer gefunden und würden derzeit ebenfalls saniert. Der Förderverein sieht das als Glücksfall an, da davon ein „motivierendes Signal für die weitere, sinnvolle Nutzung historischer Bausubstanz“ ausgehe. Im Förderverein gebe es bereits die Vision, in Zusammenarbeit mit dem Nachbarn ein viertes Wasserrad einzubauen. Doch das sei ein „kühner Vorgriff auf künftige Optionen“.

Dank eines hohen Zuschusses aus Mitteln der Europäischen Union, komfortabler Rücklagen und großzügigen Einzelspenden aus eigenen Reihen könne der Förderverein im Moment noch alle geplanten Arbeiten finanzieren. Doch fehlten die monatlichen Spenden, die vor Corona über Veranstaltungen in die Kasse flossen.

Fischtreppe geplant

Die Baustelle soll nun in absehbarer Zeit durch den Bau einer schon vor fünf Jahren geplanten Fischtreppe erweitert werden. Davon sei die Erteilung des vollen Wasserrechts abhängig, denn die Wappenschmiede besitze derzeit nur ein „Kleines Wasserrecht“, das die Ableitung des Wassers im Mühlkanal lediglich für eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen im Jahr gestatte.