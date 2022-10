Wegen der Energiekrise muss gespart werden. Dabei kommt es auch zu kuriosen Ideen.

Strampeln für den Tannenbaum

Verwaltungen und kommunalpolitische Gremien überbieten sich seit Wochen mit Vorschlägen dazu, wie Strom und Gas eingespart werden können. Da werden Verwaltungen tageweise geschlossen, was ganz und gar nicht bürgerfreundlich ist. Mitarbeiter von Verwaltungen müssen bei 19 Grad Zimmertemperatur schlottern und dürfen die Hände nur noch mit kaltem Wasser waschen. Gebäude dürfen nicht mehr beleuchtet werden und auch bei der Weihnachtsbeleuchtung steht Strom nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Wie viel Strom dadurch wirklich eingespart wird, das sagt keiner. Sicher ist aber, dass viele Bürger in diesen Krisenzeiten ein bisschen Licht in dunklen Zeiten vermissen werden. Auch im Bobenheimer Gemeinderat kam in dieser Woche deswegen Unsicherheit auf. Denn hier soll nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder der Belzenickelmarkt gefeiert werden. „Dürfen wir am großen Tannenbaum Lichter dran machen?“, erkundigte sich sorgenvoll FWG-Ratsmitglied Rüdiger Dauth-Beierlein (FWG). „Das sind Energiesparlampen“, informierte die Beigeordnete Maria Schwarze-Kaufmann (SPD) und sorgte so dafür, dass Diskussionen über Dunkelheit im Gremium erst gar nicht aufkamen. Bürgermeister Dietmar Leist (CDU) hatte sogar noch einen Vorschlag zur Erzeugung alternativer Energie in petto: „Wir schließen ein Fahrrad an und der Rüdiger strampelt.“ Ein durchaus bürgerfreundlicher Vorschlag. Kommunalpolitiker treten in die Pedale, damit die Bürger sich an Weihnachtsbeleuchtung erfreuen können ...

Ultralanges Wochenende

In den östlichen Bundesländern ist der 31. Oktober ein gesetzlicher Feiertag und damit arbeitsfrei. Weil der 31. Oktober zwischen Allerheiligen und Sonntag fällt, wird auch in den anderen Bundesländern in diesem Jahr eigentlich nicht gearbeitet. Dieses Gefühl bekommt man jedenfalls, wenn man hört, wer so alles am kommenden Montag frei hat und deshalb ein ultralanges Wochenende genießen kann. Die Herbstferien verlängern sich durch den Brückentag auf schlappe zweieinhalb Wochen. Dabei waren gerade erst die Sommerferien zu Ende gegangen. Wir möchten daher all diejenigen feiern, die am verlängerten Wochenende bei sommerlichen Herbsttemperaturen Dienst schieben müssen. Allen voran Krankenpfleger, Ärzte, Sanitäter, Polizisten sowie alle, die im Einzelhandel dafür sorgen, dass wir an diesem Tag einkaufen gehen können.

Denn viel anderes können wir ohnehin nicht erledigen. Die Kreisverwaltung macht gleich ganz zu – mit dem Argument, man könne dadurch vier Tage am Stück Energie einsparen. Das ist zwar gut gemeint, aber bei Mittagstemperaturen um die 20 Grad wird dieses Sparansinnen wohl eher ein Schuss in den Ofen. Auch die Wertstoffhöfe des Landkreises sind geschlossen. Deshalb bringt es auch nichts, die Heckenschere hervorzuholen, um den Herbstschnitt aufs Brückentag-Wochenende zu verlegen. Essen gehen wird am Montag ebenfalls schwierig. Alle, die frei haben, sollten sich deshalb die Zeit nehmen, um ganz auszuspannen. Sie können dabei nur eins: Nachrichten verpassen. Deshalb legen Sie sich auf die Couch und lesen Sie die Zeitung: DIE RHEINPFALZ erscheint auch am Brückentag. Und online gibt es uns sowieso rund um die Uhr.