Wegen des Sturms drohte am Dienstag in Lambrecht ein Baum auf die B 39 zu stürzen. Die Feuerwehr wurde um 17.33 Uhr alarmiert, sperrte die Straße und beseitigte Gefahr. Die Straße war 20 Minuten lang gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.