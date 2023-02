Hohe Zinsen und explodierende Baupreise lassen manchen Traum vom Eigenheim platzen. Die Gemeinde bleibt derzeit auf Bauplätzen im Gebiet „Südlich der Rosenstraße II“ sitzen. Was tun? Damit befasst sich jetzt der Gemeinderat.

Wegen der riesigen Nachfrage nach Bauplätzen im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße II“ hatte sich die Gemeinde für ein Vergabeverfahren nach einem Punktesystem entschieden. Unter anderem für die Dauer, die ein Bewerber in Haßloch wohnt, für die familiäre Situation oder für Mehrgenerationenprojekte gab es Punkte. Als im zweiten Halbjahr 2021 die Vermarktung der 21 gemeindeeigenen Grundstücke begann, zeigten von den ursprünglich 800 Bauwilligen auf der Warteliste noch 110 Interesse an einem Grundstück.

Quadratmeterpreis: 600 Euro

Die gemeindeeigene Immobiliengesellschaft HIK hatte in dem zehn Hektar großen Baugebiet 21 Grundstücke anzubieten, Preis pro Quadratmeter: 600 Euro. Doch als die Bewerbungsfrist abgelaufen war, zogen sich immer mehr Interessenten zurück. Als Hauptgründe nennt die Verwaltung die langen Wartezeiten bis zur Vergabe und den damit einhergehenden massiven Zinsanstieg, den Grundstückspreis sowie die bestehenden Unsicherheiten aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine und der Pandemie. Zudem haben in den vergangenen Monaten die Baupreise stark angezogen.

Aktuelle Situation ist laut Verwaltung, dass von 21 Grundstücken nur acht verkauft wurden. „Erfahrungsgemäß erhielten wir in den letzten Monaten nur Absagen“, so die Bilanz. Offensichtlich sei, dass im jetzigen Bewerbungsverfahren die Grundstücke nicht zu veräußern seien.

Nach dem Abschluss dieses Verfahrens stellt sich für die Gemeinde die Frage, wie beim Verkauf der verbleibenden Grundstücke weiter verfahren werden soll. Deshalb steht dieses Thema am Mittwoch, 15. Februar, 18.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses auf der Tagesordnung der Gemeinderats. Der Hauptausschuss hatte die Angelegenheit Ende November zur Beratung und Entscheidung in den Gemeinderat verwiesen.

Ideen für die künftige Vermarktung

In der Vorlage der Sitzung werden Beispiele für mögliche Vorgehensweisen bei der zukünftigen Vermarktung genannt. So wäre ein Bieterverfahren möglich (Mindestpreis wird festgelegt, der Meistbietende erhält den Zuschlag). Denkbar wäre auch ein Verkauf auf der gemeindeeigenen Immobilienplattform zum derzeit festgelegten Grundstückspreis. Oder man könnte den Verkauf ein halbes Jahr ruhen lassen, die wirtschaftliche Entwicklung abwarten und dann ein neues Bewerberverfahren, eventuell modifiziert zum ursprünglichen Verfahren, starten.