Auf einer Fläche von rund neun Hektar soll in Meckenheim zwischen der Böhler und der Haßlocher Straße ein Baugebiet entstehen. Bevor die Bagger anrollen, sind die Archäologen gefragt.

In dem Bereich, in dem das Baugebiet M 7 entstehen soll, ist – wie an vielen anderen Orten der Pfalz – in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie eine archäologische