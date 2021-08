Für das geplante Neubaugebiet „Zwischen Sägmühlweg und Lachener Weg“ hat die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschusses erste Pläne für eine mögliche Straßenführung vorgestellt. Das Gremium hat eine Entscheidung aber vertagt.

Das Gebiet stelle erstmals eine Straßenverbindung parallel zur Achse Lindenstraße/Schubertstraße und Rotkreuzstraße her, steht in der Beschlussvorlage. Für die detaillierte Planung des Bebauungsplans sei es deshalb wichtig zu wissen, ob diese Verbindungsstraßen auch als Entlastung für den genannten Straßenzug gelten sollen. Davon sei auch die Linienführung und die Ausbaubreite der Straße abhängig. Auch mit Blick auf die novellierten Vorgaben der Straßenverkehrsordnung vom April 2020, „beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden“, sei es wichtig zu wissen, welche Straßenbreiten im geplanten Baugebiet festgelegt werden sollen.

Nach den Plänen der Bauverwaltung soll eine Zufahrtsstraße, ausgehend vom Sägmühlweg, über einen Kreisel in zwei parallel zur Rotkreuzstraße verlaufende Straßen münden. Anbindungen sollen an die Rietburgstraße sowie an die Kropsburgstraße geschaffen werden. In Richtung Westen sollen die Straßen zunächst über einen Kreisel zusammengeführt werden, und eine weiterführende Straße soll über einen Kreisverkehr in den Lachener Weg münden.

„Südtangente – will man das?“

Annika Genuit, Abteilung Bauen und Umwelt, bezeichnete den Entwurf als „erste grobe Pläne, noch ohne Details“. Die Pläne seien mit Blick auf einen geringen Durchgangsverkehr erstellt worden. Der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) gab zu bedenken, dass sich das Gebiet als Südtangente anbiete, stellte aber gleichzeitig die Frage: „Will man das?“ Die Beschaffenheit der Straße, deren Breite oder Aufbau seien entscheidend. Dahinter stehe aber die Grundüberlegung, ob man den Verkehr einer solchen Entlastungsstraße dort wolle.

Thomas Liese-Sauer (SPD) stellte einen Vertagungsantrag. Die Angelegenheit solle erst dann beraten werden, „erst wenn wir zu diesem Baugebiet kommen“. Bauamtsleiter Wolfgang Jünger entgegnete, es wäre gut, sich schon jetzt festzulegen. Für den Bebauungsplan sei das allerdings jetzt noch nicht wichtig. Daniel Roth (FDP) sprach sich gegen Hauptstraßen aus, denn das Wohngebiet soll attraktiv bleiben. Daniel Mischon (CDU) stimmte ihm zu und wollte die Planungen zunächst in den Fraktionen diskutieren.

Schließlich beschloss das Gremium bei einer Enthaltung, das Thema „Vorgaben zur Funktion und der Ausgestaltung der geplanten Straßen“ zu vertagen.