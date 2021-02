Nach Jahrzehnten ist es nun soweit: In Weidenthal wird mit der Ersetzung des Bahnübergangs in der Weißenbachstraße durch eine Brücke begonnen. Doch die Gemeinde muss in Vorleistung gehen.

Noch im Januar wollte Ortsbürgermeister Ralf Kretner (CDU) sich nicht festlegen in Sachen Baubeginn in der Weißenbachstraße. Jetzt aber nennt er ein Datum: Im Sommer werde mit den Arbeiten zur Beseitigung des Bahnübergangs begonnen, teilt Kretner mit. Möglich sei das, weil die Gemeinde den Kostenanteil des Bundes und des Landes für dieses und das kommende Jahr vorfinanziere, betont Kretner. Ansonsten hätte es bis zum Baubeginn noch etwa ein Jahr länger gedauert.

Die Schließung des Bahnübergangs ist bereits seit den 1980er-Jahren ein Thema. Es ist der einzige richtige Zugang in die Weißenbachstraße, ansonsten gibt es nur einen Waldweg. Auf der Bahnstrecke fahren sehr viele Züge und die Schranken sind häufig und oft lange geschlossen. Nach langem Hin und Her und vielen Verzögerungen wurde im vergangenen Jahr der für die Ersetzung des Bahnübergangs erforderliche Bebauungsplan rechtskräftig und eine Kreuzungsvereinbarung vorgelegt. Dies ist ein Vertrag zwischen Gemeinde, Bahn und Bund, in dem die Beseitigung des Bahnübergangs geregelt wird. Nach Angaben von Kretner benötigt die Bahn AG „mindestens eineinhalb“ Jahre, um die Kreuzungsvereinbarung zu prüfen, bevor sie genehmigt wird.

Jeder zahlt ein Drittel

Solange diese nicht genehmigt ist, geben Bund und Land jedoch kein Geld für die Arbeiten aus. Die Kosten für die Beseitigung des Bahnübergangs teilen sich zu je einem Drittel Bahn, Bund und Land. Die Bahn sei nicht bereit gewesen, den Anteil von Bund und Land vorzufinanzieren. Nun übernimmt das die Gemeinde, damit mit den Arbeiten begonnen werden kann. Das Bundesministerium für Verkehr habe zugesagt, dass der Gemeinde die Kosten zurückerstattet werden, sobald die Kreuzungsvereinbarung genehmigt ist, so Kretner. Begonnen werde mit Oberleitungs- und Tiefbauarbeiten.