Der Bau- und Dorfgestaltungsausschuss der Ortsgemeinde Großkarlbach hat sich für ein paar Veränderungen im Straßenverkehr entschieden. So soll nach Auskunft von Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) die Bissersheimer Straße bald vorfahrtsberechtigt in die Hauptstraße Richtung Dorfzentrum einmünden.

Die Verlangsamung des aus Freinsheim kommenden Verkehrs wäre bei dieser Regelung ein positiver Nebeneffekt, meinen die Ausschussmitglieder. An der Einmündung Heyer Hohl/Kändelgasse und vor der Brücke an der Dorfmühle soll ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen angeordnet werden.

Auf Antrag der CDU-Fraktion soll laut Schläfer geprüft werden, ob der Wendeplatz Kohlweg/Kändelgasse als Haltepunkt für den Kindergartenbus reaktiviert werden kann. Bei der Ausfahrt Mühlweg in die Hauptstraße soll am Peitschenmast vor dem Anwesen 23 ein Verkehrsspiegel angebracht werden.

Für die Bushaltestelle Osterberg gibt’s eine Idee

In Sachen Bushaltestelle Osterberg in der Bissersheimer Straße wird laut Bürgermeister überlegt, wie man Gefahren für die Schulkinder vermindern könnte. Eine Idee: den Halt in eine Art Einbuchtung westlich der Einfahrt zur Vinothek Dietrich und Richtung Süden zu verlegen. Die Verwaltung und der Landesbetrieb Mobilität sollen diesen Vorschlag prüfen.

Derzeit befindet sich die Haltestelle an der Fahrbahn Richtung Ortsmitte auf einem schmalen, mit Gras bewachsenen Randstreifen. Fahrgäste, die in den aus Richtung Bissersheim kommenden Bus steigen wollen, können dort nicht warten.