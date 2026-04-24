Bei den Bauarbeiten auf den Kreisstraßen K51 (Südliche Weinstraße) und K18 (Kreis Bad Dürkheim, Richtung Hornesselwiese) beginnt am Dienstag der nächste Bauabschnitt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Die Sanierungsarbeiten haben Ende März begonnen, die Strecke wurde voll gesperrt. Laut LBM bleibt die Sperrung auch weiterhin aufrecht erhalten. Die Umleitung sei bereits ausgeschildert, das Naturfreundehaus Lambrecht sowie der Helmbachweiher seien jederzeit über die L499, die K19 und die K17 erreichbar. Der nun beginnende Bauabschnitt werde etwa vier Wochen dauern.