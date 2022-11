Die Bebauung eines 1176 Quadratmeter großen Grundstücks im faktischen Wochenendhausgebiet Im Weibertal – In der Hohl in Bobenheim am Berg sorgt nach wie vor für Ärger. Im Juni hatte die Kreisverwaltung die Bauarbeiten einstellen lassen, inzwischen wird auf dem Grundstück wieder gebaut. Die Gemeinde und Nachbarn sehen das kritisch.

In der Vergangenheit waren Bauvoranfragen des Grundstückbesitzers abgelehnt worden, weil die Planungen nicht den Vorgaben für ein Wochenendhausgebiet entsprachen. Zwar ist der Bereich nicht als ein solches ausgewiesen, da die Bebauung mit Wochenendhäusern aber schon seit langem geduldet wird, ist das Gelände ein faktisches Wochenendhausgebiet für das die gleichen Regeln gelten wie für ein Wochenendhausgebiet.

Im März 2020 wurde die Errichtung von zwei Wochenendhäusern mit integrierten Doppelgaragen genehmigt. Statt der genehmigten Wochenendhäuser wurde jedoch auf der Westseite des Geländes, direkt an der Grundstücksgrenze, mit dem Bau einer Doppelgarage begonnen. Die Kreisverwaltung ließ den Bau einstellen und bat den Bauherrn, die Doppelgarage, die noch nicht fertig war, freiwillig abzureißen.

Doppelgarage steht nach wie vor

Die Doppelgarage stehe nach wie vor und auf dem Grundstück werde wieder gebaut, berichten Bürgermeister Dietmar Leist (CDU) und der Beigeordnete Andreas Eberlein (CDU). Mittlerweile gebe es Beschwerden auch von anderen Grundstücksbesitzern.

Der Bauabteilung der Kreisverwaltung sei bekannt, dass die Garage bisher nicht abgerissen wurden, teilt Laura Estelmann, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage mit. Dem Bauherrn sei inzwischen eine Anhörung zugeschickt worden, die Voraussetzung für eine Abrissverfügung ist. Der Bauherr habe mitgeteilt, dass am derzeitigen Standort der Garage eine Zisterne gebaut werden soll. Die Bauabteilung habe die neue Planung angefordert und will die Unterlagen prüfen, bevor über weitere Schritte entschieden wird. „Die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit – besonders in einem Wochenendhausgebiet – eines Zisternengebäudes wird eher kritisch beurteilt“, teilt Estelmann mit.

Wenn keine Umplanung vorgelegt wird und die Garagen weiterhin nicht abgerissen werden, werde „eine Abrissverfügung erlassen“, kündigt Estelmann an.