Irgendwie war die Zeit reif für einen Barbershop in der Kurstadt. So sieht es jedenfalls Sarikaya Ömer (27), der mit seinem Mitarbeiter Metin Erdogan (35) seit etwa 14 Tagen in der Leiningerstraße 8 in den ehemaligen Räumlichkeiten des Gemüseladens von Metin Erciyas Service rund um das Thema Haare ausschließlich für Männer anbietet.

Die gelernten Friseure waren zuvor jahrelang bei einem Barbier in Mannheim beschäftigt. „Viele Leute aus der Gegend hier sind immer in die Barbershops nach Mannheim, Neustadt und Frankenthal gefahren. Da habe ich mir überlegt, dass wir so etwas auch in Dürkheim gebrauchen können“, berichtet Ömer, der den Tipp, den Laden zu übernehmen, von seinem Vater bekommen hatte. Drei Monate dauerten Umbau und Renovierung des früheren Gemüseladens, die den Jungunternehmer eine fünfstellige Summe gekostet hat. Ganz besonders stolz ist er auf die Stühle, in denen die Kunden Platz nehmen können, um in eine türkisch-orientalische Welt einzutauchen.

Stammkunde Joshua Eberle aus Gönnheim ist jedenfalls sehr froh, dass er zum Haare schneiden und zur Bartpflege nicht mehr nach Mannheim fahren muss. Wer wie er die Dienste der beiden Barbiere nutzen und sich vielleicht auch noch die Augenbrauen mit dem Faden zupfen lassen möchte, kann dienstags bis samstags von 9 bis 19 Uhr ohne Termin bei Sarikaya Ömer und Metin Erdogan vorbeischauen. „Länger als eine halbe Stunde werden die Kunden bei uns nicht warten müssen“, versichert Inhaber Ömer.