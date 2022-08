Die Bauarbeiten am Kirchheimer Bahnhof werden nicht – wie von der Bahn angekündigt – bis zum 5. September fertig. Dadurch verlängert sich auch der Zugausfall auf der Bahnlinie zwischen Grünstadt und Freinsheim.

Wie die Bahn auf ihrer Internetseite „Bauinfo.com“ veröffentlicht hat, werden als Ersatz bis zum 9. Oktober weiterhin Busse zwischen Grünstadt und Freinsheim fahren. Eigentlich hätte der Zugverkehr nach den Sommerferien am 5. September wieder aufgenommen werden sollen. Mit dieser vierwöchigen Verzögerung der Bauarbeiten würden dann auch die von der Bahn noch in der vergangenen Woche angekündigten Sonderzüge zum Wurstmarkt auf der Strecke zwischen Grünstadt und Freinsheim nicht fahren. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Kaiserslautern auf Nachfrage mitteilte, will man deswegen am kommenden Montag mit der DB Regio Gespräche führen. Die Bahn hat RHEINPFALZ-Anfragen dazu gestern nicht beantwortet.

Marcus Brill, Leiter Kultur und Tourismus bei der Stadt Bad Dürkheim, wusste von den Problemen der Bahn am Montag noch nichts. „Aber natürlich ist alles, was den Verkehr zum Wurstmarkt behindert, nicht gut“, sagte er auf Anfrage.

Auch der Bahndamm wird saniert

Wie bereits berichtet, ist die Strecke zwischen Freinsheim und Grünstadt seit 22. Juli gesperrt. Neben dem Umbau des Kirchheimer Bahnhofs in einen Kreuzungsbahnhof stand auch die Sanierung des 600 Meter langen Teilstücks am Herxheimer Bahndamm auf dem Plan. Hier wurde wie bereits zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim der von Dachsen unterhöhlte Bahndamm mit dem Fräs-Misch-Injektionsverfahren saniert. Hier liegen nach RHEINPFALZ-Informationen die Arbeiten auch im Zeitplan. Die Bahngleise werden wieder ins Gleisbett eingebaut.