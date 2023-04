Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorarbeiten zum Abbau des Bahnübergangs in der Weißenbachstraße in Weidenthal sollen Anfang kommenden Jahres starten. Der Gemeinderat gab die Rodungsarbeiten in Auftrag.

„Das ist der erste Schritt“, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Die Beseitigung des Bahnübergangs wird seit den 1980er-Jahren gefordert. Eine Überführung soll den