Der Badebetrieb am Weidenthaler Weiher startet am Pfingstsamstag, 4. Juni. Täglich kann dann von 12.30 bis 18.30 Uhr gebadet werden, teilt die Gemeinde mit. Die Minigolfanlage ist ebenfalls geöffnet. Die Vorbereitungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Der neue Pächter öffnet das Kiosk am Badeweiher ebenfalls täglich ab 12.30 Uhr. Erstmal werden für die Badesaison Neubürgersaisonkarten ausgegeben. Neue Einwohner, die seit dem 1. Januar 2020 in Weidenthal wohnen, können damit den Badeweiher kostenlos besuchen. Die Karten gibt es im Rathaus montags zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr.