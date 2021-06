Das Freibad in Haßloch öffnet am Montag, 7. Juni. Darüber informierte am Mittwoch Björn Molter, Betriebsleiter des Badeparks.

Das Bad dürfe nach der neuesten Corona-Bekämpfungsverordnung „50 Prozent der sonst üblichen Besucherzahl“ zulassen, erklärte Molter. „Das ist ein dehnbarer Begriff.“ Man habe sich nun die Statistiken der vergangenen Jahre angeschaut und einen Mittelwert errechnet. Dieser liege bei 2000, zulässig seien demzufolge bis zu 1000 Besucher. Geplant sei aber, mit maximal 500 Gästen zu starten. Im vergangenen Jahr seien es zu Beginn sogar nur maximal 350 gewesen, die Anzahl sei dann auf 450 erhöht worden.

Wie 2020 melden die Gäste sich online an. Ein negativer Coronatest oder der Nachweis einer vollständigen Impfung beziehungsweise einer durchlittenen Corona-Infektion sei nicht erforderlich. Die Abstandsregeln müssten aber weiterhin beachtet werden. Den Duschbereich dürfen jeweils drei Besucher gleichzeitig nutzen. Die Toiletten in den Duschräumen bleiben geschlossen, stattdessen sind Toilettenwagen im Badepark aufgestellt. Umkleidemöglichkeiten gibt es auf der Liegewiese.

Der Kiosk werde geöffnet, aber nur als Verkaufsstelle, so Molter weiter. „Verzehr ist dann auf der Liegewiese.“ Kurse wie Schwimm- oder Aquakurse werden derzeit nicht angeboten.

Die Öffnung erst am Montag begründete Molter mit der zuletzt noch ausstehenden Freigabe der Öffnung durch die Kreisverwaltung.

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr; Sonn- und Feiertag, 10 bis 19 Uhr. Weitere Info unter https://badepark.de/info-service/corona-faqs/.