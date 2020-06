Badegewässer wie der Helmbachweiher sind ab Mittwoch wieder zum Schwimmen frei gegeben. Das geht aus der jüngsten Corona-Landesverordnung hervor. Für Badeweiher mit Betreibern wie in Weidenthal gelten andere Regeln.

Das Hygienekonzept für öffentlich zugängliche Badegewässer umfasst lediglich zwei Punkte: Auf der Liegewiese muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden, im Wasser beträgt die vorgeschriebene Distanz drei Meter. Das Konzept ist am Freitag von der Landesregierung zusammen mit der jüngsten Corona-Landesverordnung veröffentlicht worden. Die Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Sina Müller, sagte auf Anfrage, dass die Umsetzung der neuen Regeln am Montag auf der Tagesordnung stehe, und sie davon ausgehe, dass sie für den Helmbachweiher angewendet werden.

Die bisherige Landesverordnung hatte keine Regelung in Bezug auf frei zugängliche Badegewässer enthalten, deshalb ist auch der Helmbachweiher bisher „geschlossen“. Man darf dort also die Liegewiese nutzen, nicht aber ins Wasser gehen.

In Weidenthal Öffnung noch ungeklärt

Anders ist die Situation des Badeweihers in Weidenthal, der bewirtschaftet wird. Bisher gab es dafür ebenfalls keine Regelung, er ist also – noch – geschlossen. Ab Mittwoch nun gelten die gleichen Regeln wie für Freibäder, und diese sind in verschiedenen Punkten geändert worden. Ob der Badeweiher nun öffnen kann, ist noch offen. Weidenthals Ortsbürgermeister Ralf Kretner (CDU) sagte am Freitag, die Gemeinde werde sich in der kommenden Woche mit der neuen Landesverordnung beschäftigen und, wenn möglich, ein Konzept erarbeiten. Bereits zuvor hatte er erklärt, dass beispielsweise die Einführung einer Einbahnstraßenregelung oder das Markieren von Ruhebereichen machbar seien. „Wir prüfen alle denkbaren Eröffnungsmodelle“, betonte Kretner. Mit dem Thema wird sich am 30. Juni auch der Gemeinderat beschäftigen.