Vom 21. bis 24. April wird die B39 in Neidenfels voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Der Grund: Arbeiten am Rad- und Gehweg im Lambrechter Tal.

Die Mitte August 2021 begonnenen Arbeiten zum Lückenschluss des Rad- und Gehwegs entlang der B39 durch das Lambrechter Tal im Bereich Weidenthal-Frankenstein und Neidenfels-Frankeneck stehen kurz vor dem Abschluss. Nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) wird die B39 von Donnerstag, 21. April, 15 Uhr, bis Sonntag 24. April, 22 Uhr, im gesamten Baubereich in Neidenfels für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In dieser Zeit werden die Arbeiten an der Fahrbahndecke abgeschlossen.

Eine örtliche Umfahrungsmöglichkeit besteht hier laut LBM nicht. Der Verkehr wird großräumig über Bad Dürkheim und Johanniskreuz umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können den Radweg ab diesem Zeitpunkt auch während der Vollsperrung der B39 nutzen. Anschließend sind für etwa zwei Wochen Restarbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung geplant.

Darüber hinaus wird der Verkehr auf der B39 im Bereich Eisenkehlstraße in Richtung Weidenthal halbseitig über eine Ampel geregelt, um Mängel an der Fahrbahndecke im Abschnitt Weidenthal-Frankenstein zu beseitigen. Damit können die Einschränkungen für den Verkehr laut LBM vermindert werden. Die Mängel werden an zwei Tagen in der letzten April- oder ersten Mai-Woche beseitigt. Seit Mitte Januar laufen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen Neidenfels und Frankeneck, die bis 20. April unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung fertiggestellt werden sollen. Die gesamten Baukosten beziffert der LBM auf rund 2,2 Millionen Euro.