Beim Kreuzungsumbau an der B 271/L 527 östlich von Deidesheim wird die B 271 zwischen den Anschlussstellen Ruppertsberg und Wachenheim ab Montag, 13. Juli, für etwa vier Wochen voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitgeteilt.

Die Anschlussstelle soll kreuzungsfrei werden. Sie wird deshalb seit Anfang März umgebaut. Auf der Ostseite der B 271 wird ein Verbindungsstück zwischen der B 271 und der L 527 gebaut, sodass es dort künftig keinen Kreuzungsverkehr mehr gibt.

Voll gesperrt wird nach Angaben des LBM ab Montag, 13. Juli, die B 271 zwischen den Anschlussstellen Ruppertsberg und Wachenheim. Grund hierfür sind die Asphaltarbeiten sowie die Arbeiten für die Schutzplanken und die Markierung im Bereich der Anschlussstelle Deidesheim. Der Verkehr in Richtung Bad Dürkheim wird über die L 516 (Weinstraße) umgeleitet. In der Gegenrichtung führt die Umleitung über Friedelsheim und Niederkirchen.

Die bestehende Ampel in Wachenheim wird in dieser Zeit durch eine mobile Ampelanlage ersetzt und so geschaltet, dass auf der Weinstraße immer nur eine Fahrbeziehung „grün“ hat. Damit soll laut LBM verhindert werden, dass es beim Linksabbiegen (ohne Gegenverkehr) zu einem Rückstau kommen kann. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis Mitte August andauern.

Daneben wird in Deidesheim die L 527 zwischen Lidl und der L 516 (Weinstraße) voll gesperrt, weil der Asphalt saniert wird. Lidl ist dann nur von Osten her zu erreichen. Die Zufahrt ins Gewerbegebiet wird weiter mit einer Ampel geregelt. Die derzeitige Umleitungsbeschilderung wird angepasst.

Die L 527 zwischen Lidl und Niederkirchen wird dagegen ab 13. Juli wieder für den Verkehr freigegeben. Das gilt auch für die Verbindung zwischen dem Kreisel B 271/L 527 und dem Kreisel an der Niederkircher Straße in Richtung Bahnhof Deidesheim (Ostseite).

Nach Angaben des LBM wird sich die Bauzeit wegen der zusätzlichen Aufträge an die Baufirma um etwa zwei Wochen verlängern.