Die B 271 ist und bleibt im Gemeinderat Herxheim am Berg ein Dauerthema. Auch wenn das Thema gar nicht auf der Tagesordnung steht. Am Montag tagte das Gremium komplett online. Es stand eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses Bauen und Erneuerung/Natur und Umwelt sowie des Rates an.

Nach zwei Stunden war die Sitzung schon beinahe zu Ende, da kassierte Bürgermeister Georg Welker (IG Herxheim) noch einen Rüffel. Der Grund: Welker hatte in einem Bericht in der RHEINPFALZ, der am Montag veröffentlich worden war, gesagt, dass das Thema West- oder Ostumgehung der B 271 nicht auf der Prioritätenliste steht und an einer Ostvariante Zweifel gelassen, da vom LBM derzeit nur eine Westumgehung geplant werde. Roland Pox von der Fraktion Bündnis Lebenswerte Weinstraße (BLW) wollte wissen, wie es zu der Aussage der Ortschef kam, da es ja einen Gemeinderatsbeschluss gibt, in dem sich das Gremium mehrheitlich klar für die Ostvariante ausspricht. Auch Gero Kühner (SPD), der Erste Beigeordnete, der sich für die Sitzung am Montag abgemeldet hatte, hatte das in einer Stellungnahme gegenüber der RHEINPFALZ im Vorfeld kritisiert.

Pox wies daraufhin, dass sich Welker als Ortsbürgermeister sich den Beschluss des Rats halten müsse. Der Gemeindechef gab zur Antwort, dass er in dem Gespräch mit der RHEINPFALZ allein die Themen und Projekte, die in Herxheim am Berg für das nächste Jahr anstehen, angesprochen habe und eben feststellte, dass in Sachen B 271 derzeit nichts anstehe. „Meine Meinung darf ich ja wohl noch sagen“, erklärte Bürgermeister Welker am Dienstag auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Heizung könnte bald wieder funktionieren

Die B 271 war zuvor kein Thema gewesen. In der Sitzung ging es viel mehr um die defekte Heizung im Dorfgemeinschaftshaus. Hier gab der Rat sein Placet dafür, dass der alte Kessel der Anlage gegen eine wandhängende Therme ausgetauscht werde. Somit könnte die Gasheizung vielleicht bis zu den Landtagswahlen am 14. März, bei der das Dorfgemeinschaftshaus als Wahllokal fungieren soll, wieder funktionieren.

Weisenheimer Straße wird ausgebaut

Im Ausschuss stellte VG-Bauamtsleiter Thomas Bayer vier Varianten zum geplanten Ausbau des Dackenheimer Wegs vor. Der Rat einigte sich darauf, dass die Verwaltung für eine kommende Ausschusssitzung die Vor- und Nachteile der Varianten zusammenstellen soll. Auf dieser Grundlage wolle man dann eine Entscheidung treffen. Einstimmig beschloss das Gremium den Ausbau der Ortsdurchfahrt Weisenheimer Straße bis zur Kreuzung der B 271.