„Es gibt keine Denkverbote“, sagte der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) bei der Bürgerwerkstatt zur Umgestaltung des Rathausplatzes. So reichten die vorgestellten Varianten von der weiteren Nutzung als Parkplatz bis zum fast völligen Verzicht auf Stellplätze. Für einige Ideen gab es Lob von Bürgern – aber auch Kritik am Verfahren.

„Bewusst neue Wege gehen“ will die Verwaltung nach den Worten von Meyer bei der Neugestaltung des zentralen Platzes: Die Bürger sollen gleich zu Beginn mitreden. Die Bauverwaltung hatte dazu fünf Varianten entwickelt, wie der Rathausplatz künftig aussehen könnte. Allerdings ging es dabei noch nicht um Gestaltungsfragen, sondern in erster Linie darum, wie die Verkehrsströme geleitet und die Parkplätze angeordnet werden könnten. Rund 50 Bürger nahmen an der Bürgerwerkstatt teil, deren Ergebnisse in die weitere Planung einfließen sollen.

Aufenthaltsqualität fehlt

Verkehrsplaner Elmar Walter schilderte die Ausgangssituation: Dem Rathausplatz mangele es an Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig entstünden beim Parksuchverkehr auf dem Platz viele Konfliktpunkte, insbesondere in den Hauptverkehrszeiten zwischen 10 und 12 sowie 15 und 17 Uhr. Der Platz solle auch dazu dienen, die Stärken Haßlochs – das Engagement der Vereine und der Bürger sowie die Feste – besser herauszustellen.

Ein Manko sei, dass die Langgasse nach wie vor Durchgangsstraße ist: „Jeder, der zum Rathausplatz will, muss durch die Langgasse fahren.“ Außerdem findet Walter „nicht optimal“, dass der Bus sich stündlich „durchquält“. Sein Vorschlag: Die Einbahnstraßen könnte gedreht werden: Die Bahnhofstraße wäre von Nord nach Süd, die Langgasse von West nach Ost befahrbar. Flankiert von einem Parkleitsystem, würde dies nach seiner Ansicht eine „größere Verkehrsentlastung“ für das Zentrum bringen. Als Hauptargument für eine Drehung sieht Walter die Flexibilität: Zwischen Einfahrt zum Platz und Leo-Loeb-Straße könne samstags oder bei Veranstaltungen mit geringem Aufwand (Sperrung oder herausfahrbare Poller) eine Fußgängerzone eingerichtet werden. Ebenfalls problemlos möglich sei eine Variante für den Wochenmarkt, der im Sommer in der Langgasse stattfinden könne.

Bushaltestelle künftig in Bahnhofstraße?

Am ausführlichsten stellte Walter die Variante 1 vor. Hier könnten über 600 Quadratmeter der Verkehrsfläche der Freifläche zugeschlagen werden, obwohl sogar drei Stellplätze hinzukämen. Entscheidender Unterschied zu jetzt: Wer keinen Parkplatz finde, könne über die Brücke geradeaus auf den Platz hinter dem Rathaus fahren. Beiden Anforderungen werde man hier gerecht: Auf die Stellplätze werde nicht verzichtet, und es entstünden bei weniger Verkehr mehr Freiflächen. Keine großen Umbaumaßnahmen seien nötig. Allerdings müsse die Bushaltestelle, die nach heutigen Maßstäben „überdimensioniert“ sei, „geopfert“ und in die Bahnhofstraße verlegt werden. Für einen behindertenfreundlichen Ausbau eines kleineren Wartebereichs sei ein bis zu 90-prozentiger Landeszuschuss möglich. Probefahrten hätten gezeigt, dass die Fahrtzeit des Busses bei entsprechend geänderter Strecke zwei bis drei Minuten kürzer wäre.

Die Varianten 2 bis 5 stellte Annika Genuit vom Bauamt kurz vor. Variante 2 greife die alte Idee eines Cafés oder Pavillons im nördlichen Bereich auf („Fläche für Gastronomie“ in den Grafiken). Auch bei dieser Lösung, die nur 35 Parkplätze zulassen würde, wäre eine Drehung der Einbahnstraße möglich. Variante 3 hätte einen Umbau des ganzen Platzes zur Folge. Die Stellplätze würden in Richtung Langgasse „verschoben“. Variante 4 (4b mit fünf Stellplätzen weniger) vergrößere den Aufenthaltsbereich vor dem Blaubär. Die Bushaltestelle könne am Standort bleiben. Die weitestgehende Variante 5 erweitere die Freifläche erheblich und würde nur noch acht behindertengerechte und Kurzzeit-Parkplätze zulassen.

„Gestaltungsfragen nicht außen vor lassen“

Das Echo auf die Vorschläge war unterschiedlich. Eine Drehung der Einbahnstraße fanden mehrere Bürger gut, ebenso die Absicht, mehr Freiflächen zu schaffen. Kritisiert wurde allerdings mehrfach die Vorgehensweise. Zwar wurde positiv aufgenommen, dass die Verwaltung vor dem Einstieg in die Planung den Dialog mit den Bürgern aufnehme. Bemängelt wurde aber, dass bei der Bürgerwerkstatt die Verkehrsplanung im Vordergrund stehe und die Platzgestaltung „außen vor“ bleibe. Zur Aufenthaltsqualität eines Platzes gehörten Cafés und Restaurants. „Warum sollte man sich dort aufhalten?“, fragte ein Bürger. „Restaurants, wo heute Bücherei und Blaubär sind“, schlug ein anderer Teilnehmer vor. Architekt Christian Hauss monierte, bei fast allen Varianten gehe es um „Blech im Zentrum und alle anderen Platzfunktionen außenrum“. Das ziehe die Menschen nicht in die Ortsmitte. Jürgen Schneider wünschte sich ein „ganzheitliches Konzept, das die Gestaltung mit hereinnimmt“. Nur Parkplatz-Konzepte zu betrachten, helfe nicht weiter. Karin Alter- Hormes fand, zunächst müssten die Bürger gefragt werden, was überhaupt verändert werden solle – und wie wichtig eine Umgestaltung den Bürgern eigentlich sei.

Andererseits gab es auch Stimmen, die vor einer Reduzierung der Stellplätze warnten: „Die Geschäftswelt braucht die Parkplätze. Die Leute fahren nicht auf den Pfalzplatz zum Parken“, sagte ein Bürger.

Bei der Frage nach den Kosten einer Umgestaltung blieb Walter vage: je nach Ausgestaltung könne ein Platzumbau zwischen 500.000 und bis zu 4 Millionen Euro kosten.