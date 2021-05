In Lambrecht wird der Verbandsbürgermeister gewählt, in Haßloch der Gemeindebürgermeister. Bei beiden Wahlen stehen drei Kandidaten zur Auswahl. Wir haben sie um kurze Antworten zu vier Fragen gebeten. Heute Frage 3: Angenommen, ein Spender würde Ihrer Kommune eine Million Euro überlassen. Wie würden Sie dieses Geld investieren?

Tobias Meyer (CDU), Haßloch

Die Gemeinde Haßloch ist stolz auf eine Vielzahl von Maßnahmen, die „freiwillige Leistungen“ genannt werden und nicht zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde zählen. Diese umfassen beispielsweise die Förderung der Vereine, Angebote für Senioren, die betreuende Grundschule, die Förderung von Vogelpark, Musikschule, Gemeindebücherei und Blaubär. Dabei sind wir aber oft von der wirtschaftlichen Lage und den verfügbaren Mitteln abhängig. Ich würde daher vorschlagen, mit einer solch großen Spende eine Stiftung einzurichten, die die „freiwilligen Leistungen“ dauerhaft sichert. So wäre das Kapital auch dem direkten Zugriff der Politik entzogen.

Ralf Trösch (SPD), Haßloch

Eine Million Euro ist für eine Person viel Geld. Für eine Gemeinde wie Haßloch mit einem Jahreshaushalt von rund 21 Millionen Euro jährlich ist die Gefahr groß, dass eine solche (natürlich willkommene) Spende im laufenden Haushalt schnell kleinteilig „verbraucht“ wird. Ich denke, eine solche Spende sollte auch nicht für Dinge eingesetzt werden, die ohnehin schon geplant sind. Ich würde einen Ideenwettbewerb der Bürger ins Leben rufen. Selbst würde ich anregen, eine Stiftung zu gründen, die mit dem Geld jährlich ein Bildungsstipendium für Haßlocherinnen und Haßlocher vergibt, die nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, zu studieren, sich aber besonders um das örtliche Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Peter Stuhlfauth (AfD), Haßloch

Natürlich gäbe es in Haßloch in den verschiedensten Bereichen einiges zu tun. Ich könnte mich auf Aufzählungen einlassen, um alle Bereiche abzudecken, um damit möglichst viele Wähler anzusprechen. Dafür bin ich mir aber zu schade, das wäre lediglich populistisch, das überlasse ich anderen. Deshalb komme ich auf den Badepark zurück. Dieser wird eine teure Geschichte – egal, wie ich es drehe und wende. Darum würde für mich das Motto gelten: „Nicht kleckern, sondern klotzen“. Ich will den Badepark und würde das Geld dort investieren.

Philipp Fuchs (FWG), VG Lambrecht

Ich habe viele realistische und innovative Ideen. Der Einsatz von einer Million Euro ist in allen Bereichen vorstellbar. Es ist wichtig, die Attraktivität unserer Verbandsgemeinde zu steigern, und dies ist nur durch Investitionen möglich. Diese müssen jedoch sorgfältig abgewogen werden. Ich strebe den offenen Diskurs mit allen politischen Beteiligten an, sowohl im VG-Rat als auch in den Ortsgemeinden. Gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern muss eine Prioritätenliste erstellt werden, denn nur so kann die Arbeit, die vor uns liegt, gemeinsam bewältigt werden.

Gernot Kuhn (CDU), VG Lambrecht

Im ersten Moment klingt eine Million nach richtig viel Geld. Würden wir sie zur Schuldentilgung nutzen, würde sie fast unbemerkt im Haushalt verschwinden. Die Sanierung der Schulen fällt mir ein, aber auch da würde das wohl nicht mal für eine Schule ausreichen. Das wäre wohl alles nicht im Sinne eines Spenders! Ich würde das Geld auf unsere sieben Gemeinden der VG aufteilen mit dem Verwendungszweck, Bürgerprojekte umzusetzen, damit sich Bürger vor Ort engagieren und am Ende auch ein schönes Ergebnis Ihrer Arbeit sehen.

Jürgen Schlupp (SPD), VG Lambrecht

Mich beschäftigt unter anderem die ärztliche Versorgung in unserer VG. Die vorhandenen Hausärzte werden nach und nach weniger werden. Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Sollte ein Spender eine Million zur Verfügung stellen, würde ich dieses Geld in die Finanzierung eines Ärztehauses einbringen. Hier würde ich im Vorfeld die vorhandenen Hausärzte einbinden. So können wir die Attraktivität für andere Ärzte steigern und einen künftigen ärztlichen Notstand vermeiden.

Die Serie

Am 8. November finden in Haßloch und in der VG Lambrecht Bürgermeisterwahlen statt. Nach der Vorstellung der je drei Kandidaten sowie ihrer Schwerpunktthemen schließen wir die Wahlkampfberichterstattung mit einer vierteiligen Fragerunde ab.