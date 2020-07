Eine parteiunabhängige Gruppe von Bürgern will für die Bürgermeisterwahl, die voraussichtlich am 8. November stattfindet, einen eigenen Kandidaten aufstellen. Ein erstes Treffen findet am Donnerstag, 6. August, 18.30 Uhr, auf dem Außengelände des Naturfreundehauses statt.

Den Anstoß dazu habe der Verein „Bürgerengagement“ gegeben, erklärte der Zweite Vorsitzende Gerold Mehrmann auf Anfrage der RHEINPFALZ. Bisher seien die Bewerber für dieses Amt von den Parteien ausgewählt und zur Wahl gestellt worden. Diesmal wolle eine Gruppe von Bürgern „die verantwortungsvolle Aufgabe der Suche nach einem Kandidaten nicht allein den Parteien überlassen“. Zu viele Projekte der vergangenen Jahre von Rehbachverlegung über Logistikzentrum und „Schiltchen“ bis zum Nahwärmeprojekt „Südlich der Rosenstraße“ seien an der Bürgerschaft vorbei betrieben worden. Andere Aufgaben wie Badepark, Lärmschutzkataster und Hochwasserschutz bei Starkregen seien nicht in Angriff genommen worden.

Aus diesen Gründen, so Mehrmann, solle für die Bürgermeisterwahl ein parteiunabhängiger Kandidat aufgestellt werden. Bisher stehe noch kein möglicher Bewerber fest. Auch sei noch nicht klar, ob eine Person aus Haßloch oder von außerhalb für die Kandidatur in Frage kommt. Es werde überlegt, per Zeitungsinserat nach Kandidaten zu suchen, die einen Bezug zur Region und vor allem zu den genannten Themen haben. Es gehe darum, den Haßlochern eine „echte Alternative“ anzubieten, sagte Mehrmann.

Nach dem vorbereitenden Treffen am 6. August, zu dem alle interessierten Bürger eingeladen sind, soll Mitte August eine öffentliche Auftaktveranstaltung stattfinden.

Sollte ein Bewerber gefunden werden, muss der Wahlvorschlag nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim spätestens am 48. Tag vor der Wahl (21. September) zusammen mit 120 Unterstützer-Unterschriften bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden – unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat dem Wahltermin 8. November zustimmt.