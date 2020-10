Das Studio Haßloch des Offenen Kanals Weinstraße hat ein Konzept für die Berichterstattung vor der Bürgermeisterwahl entwickelt. Die Kandidaten bekommen Gelegenheit, sich und ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte vorzustellen.

Den drei Bürgermeisterkandidaten wurde in der Sendereihe „WahlZeit“ die Möglichkeit eingeräumt, ihr Kernthema in der Haßlocher Lokalpolitik darzustellen. Zu diesem Zweck drehten die Mitarbeiter des Studios Haßloch mit den Bewerbern jeweils ein Drei-Minuten-Statement an einem Drehort, der am ehesten mit dem vorgestellten Thema in Verbindung gebracht werden kann. Diese Trailer aller drei Kandidaten sind als Block in wechselnder Reihenfolge im TV-Programm des Offenen Kanals Weinstraße regelmäßig zu sehen, beispielsweise am 24. Oktober um 19.20 Uhr. Auch auf Youtube laufen diese Kurzvideos. Sie sind zu finden unter https://www.youtube.com/user/okweinstrasse.

Ausführlich werden die Wahlprogramme außerdem in der Sendereihe „Neues aus dem Rathaus“ vorgestellt. Moderiert von Peter Ruffer, findet außerdem eine der Diskussionsrunde im Rahmen des Sendeformats „Einfach reden – wir sprechen darüber“ statt. Zum ersten Mal wird die Runde am 22. Oktober um 19.30 Uhr ausgestrahlt. Alle weiteren Sendetermine sind unter www.ok-weinstrasse.de zu finden.

Am 8. November, dem Wahltag, informiert der Offene Kanal ab 18.15 Uhr live aus dem Rathaus über die aktuellen Wahlergebnisse.