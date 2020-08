Der neue Haßlocher Bürgermeister soll am Sonntag, 8. November, gewählt werden. Einem entsprechenden Vorschlag stimmten die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Mittwoch einstimmig zu. Falls eine Stichwahl erforderlich ist, wird die am Sonntag, 22. November, sein.

Die Ratsmitglieder sind auch damit einverstanden, dass eine Anzeige zur Ausschreibung der Stelle in der RHEINPFALZ, dem Staatsanzeiger, dem Amtsblatt der Gemeinde und auf der Homepage der Gemeinde erscheint. Auf Antrag von Julian Gerz (Grüne) muss die Stellenausschreibung in sogenannter gendergerechter Sprache abgefasst werden.

Wie Johannes Specht, Büroleiter der Gemeinde mitteilte, wird der Beigeordnete Joachim Blöhs (Grüne) Wahlleiter sein und der Beigeordnete Claus Wolfer (FWG) sein Stellvertreter. Der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) darf dieses Amt nicht übernehmen, da er bei der Wahl selbst kandidiert. Tamara Schmitz wird von Seiten der Gemeinde für die Organisation der Wahl zuständig sein. Sie ist Nachfolgerin des bisher zuständigen Mitarbeiters Jürgen Armbrust. Die Bewerbungen der Kandidaten müssen bis 21. September, 18 Uhr, bei der Gemeinde vorliegen.