Der 8. November als Tag der Wahl des Verbandsbürgermeisters steht jetzt fest. Der Verbandsgemeinderat hat dem Termin zugestimmt.

Falls eine Stichwahl erforderlich ist, soll diese am 22. November sein. Der zunächst geplante Wahltermin am 7. Juni war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Eigentlich schreibe die Gemeindeordnung vor, dass die Wahl mindestens drei Monate vor dem Ende der Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters sein müsse, erinnerte Verbandsbürgermeister Manfred Kirr, dessen Amtszeit am 31. Dezember endet. Doch sei eine Ausnahme möglich, wenn zwei Wahlen miteinander verbunden werden können. Das sei der Fall, da bereits feststehe, dass am 8. November der Landrat des Landkreises Bad Dürkheim gewählt werde.

Stelle wird ausgeschrieben

Die Stelle des Verbandsbürgermeisters soll nun ausgeschrieben werden. Die CDU hat bereits Gernot Kuhn aus Esthal als Kandidaten nominiert, die FWG den Lindenberger Philipp Fuchs. Die SPD will den Frankenecker Jürgen Schlupp als Kandidaten ins Rennen schicken. Seine Nominierung war wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie bisher nicht möglich. In der ab heute geltenden Corona-Verordnung hat die Landesregierung festgelegt, dass bei Wahlkreiskonferenzen mehr als die ansonsten bei Versammlungen in geschlossenen Räumen erlaubten 75 Personen zulässig sind.