Die Stichwahl am Sonntag, 22. November, wird entscheiden, wer neuer Haßlocher Bürgermeister wird. Bei der Wahl am Sonntag hatte keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit erreicht. In der Stichwahl treten Tobias Meyer (CDU) und Ralf Trösch (SPD) gegeneinander an.

Für den zweiten Wahlgang am 22. November wird keine neue Wahlbenachrichtigung verschickt. Es gilt diejenige, die alle Wahlberechtigten bereits für die Wahl am 8. November erhalten hatten. Im Wahllokal des jeweiligen Stimmbezirks können zwischen 8 und 18 Uhr Stimmen für einen der beiden Stichwahl-Kandidaten abgegeben werden.

Wer für die Wahl am 8. November Briefwahlunterlagen beantragt hatte, hat dies nach Angaben der Gemeindeverwaltung in 99 Prozent der Fälle auch für die Stichwahl getan. Das heißt: Nahezu alle Personen, die im ersten Wahlgang per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, erhalten nun auch automatisch und ohne weitere Beantragung erneut Briefwahlunterlagen per Post zugeschickt. Nur wer angegeben beziehungsweise beim Online-Antrag angekreuzt hatte, ausschließlich für den ersten Wahlgang Briefwahlunterlagen zu benötigen, muss bei Interesse an erneuter Briefwahl einen weiteren Antrag stellen. Alle anderen erhalten die Briefwahlunterlagen voraussichtlich bis spätestens zum 16. November zugestellt. Wer an diesem Tag noch keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, sollte sich mit dem Wahlbüro der Gemeinde telefonisch unter 06324/935-285 oder per Mail an wahlen@hassloch.de in Verbindung setzen.

So schnell wie möglich zurückschicken

Wer am vergangenen Sonntag persönlich im Wahllokal seine Stimme abgegeben hat, für die Stichwahl am 22. November nun aber die Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch nehmen will, muss einen entsprechenden Antrag stellen. Dies geht, wie bereits im ersten Wahlgang, auf unterschiedlichen Wegen: ? schriftlich (hierfür am besten die Rückseite der Wahlbenachrichtigung verwenden), per E-Mail an wahlen@hassloch.de, online (über den Link auf www.hassloch.de) oder persönlich im Bürgerbüro, Langgasse 64. Eine telefonische Beantragung oder per SMS ist nicht möglich. Wer den Antrag für einen anderen stellen will, benötigt hierfür eine schriftliche Vollmacht der wahlberechtigten Person (Rückseite der Wahlbenachrichtigung).

Wahlberechtigte sollten die Briefwahlunterlagen so schnell wie möglich zurückschicken oder im Rathaus abgeben. Da die Zeit zwischen dem Verschicken der Briefwahlunterlagen und dem Termin der Stichwahl vergleichsweise knapp ist, sollte beim Einwerfen der ausgefüllten Briefwahlunterlagen darauf geachtet werden, dass der Post ausreichend Zeit für die Zustellung bleibt (bestenfalls drei Werktage). Andernfalls empfiehlt es sich, den Wahlbrief direkt im Briefkasten des Rathauses oder des Bürgerbüros einzuwerfen.

Noch Fragen?

Bei Fragen zur Briefwahl oder zur Stichwahl steht das Wahlamt der Gemeinde (wahlen@hassloch.de, 06324/935-285) zur Verfügung.