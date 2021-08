2021 soll besser werden als das vergangene Jahr – darüber besteht wohl Einigkeit. Aber was erwartet die Bürger auf der kommunalen Ebene? Die Ortsbürgermeister verraten es. Heute: Reiner Koch aus Lindenberg.

Herr Koch, ein großes Projekt ist in Lindenberg bereits ein gutes Stück vorangekommen: die Sanierung der Schule. Wie sieht’s denn im Moment da aus?

Das Dach ist fertig, jetzt geht es wieder weiter mit den Abrissarbeiten. Am Montag hatten wir einen Termin mit den beteiligten Firmen. Unter anderem muss der Boden raus, der ist 60 Jahre alt und muss sowohl erneuert als auch isoliert werden.

Wann denken Sie denn, dass die Arbeiten fertig werden?

Ich hoffe, dass wir das 60-jährige Bestehen der Schule im Frühjahr 2022 nachfeiern können.

Jetzt entsteht ja im Erdgeschoss ein Dorfgemeinschaftshaus. Was genau soll da stattfinden?

Veranstaltungen wie Seniorennachmittage oder Geburtstage und Hochzeitsfeiern können künftig im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. Wir wollen dann auch mal ein Nachmittagscafé oder Jazz-Frühstück anbieten. Der Musiker Bernd Camin, der ja in Lindenberg wohnt, hat sich schon bereit erklärt, für musikalische Unterhaltung zu sorgen. Von daher denke ich schon, dass wir die Halle mit Leben füllen können. Die Turnhalle, die derzeit auch für Veranstaltungen genutzt wird, steht dann uneingeschränkt den Vereinen zur Verfügung.

So es denn die Pandemie zulässt.

Ja, klar. Ich hoffe, dass sich genügend Menschen impfen lassen, und wir diesen Spuk beenden können.

Dann gibt es ja noch ein zweites großes Projekt, das ist die Renaturierung des Schlangentalbachs. Wie sieht’s da aus?

Da ist mittlerweile eine erste Studie gemacht, die der SGD vorliegt. Jetzt muss man darüber reden, ob wir die Mittel dafür bekommen. Ganz billig ist das nicht, weil es mitten im Dorf ist. Wir hoffen, dass es klappt.

Zuschüsse sind aber noch nicht beantragt?

Nein, soweit ist es noch nicht.

In Lindenberg wird auch ein Baugebiet geplant, in den Oberäcker-Wiesen. Da gab es ja auch viele Diskussionen. Wie ist der Stand der Dinge?

Der Bebauungsplan ist fertig. Die Gemeinde hat dort keine Liegenschaften, wir müssen uns jetzt mit den Eigentümer zusammensetzen. In Zeiten von Corona ist das aber schwierig. Die Verwaltung hat uns jetzt mitgeteilt, dass sie sich um ein Konferenzsystem bemüht, damit wir unsere Sitzungen online machen können. Vielleicht können wir auch die Besprechung mit den Anwohnern auf diese Weise durchführen. Wobei ich das lieber persönlich machen würden.

Wie ist denn der Bedarf nach Baugrundstücken in Lindenberg?

Die Eigentümer, mit denen ich schon Kontakt hatte, haben Anrufe erhalten von bis zu sieben, acht Interessenten. Bauplätze sind sehr gesucht.

Laufen Anfragen auch über Sie als Bürgermeister?

Ja, ich werde häufig angerufen und gefragt, wann es endlich so weit ist. Es handelt sich um die einzigen ebenen Bauplätze, die es in Lindenberg noch gibt.

Hört man eigentlich noch etwas von den Gegnern des Baugebiets?

Momentan nicht. Wir machen ja nichts Anderes als die linke Seite einer Straße zu bebauen. Wir wollen nicht in den Hang hinein, das ist zu teuer.

Herr Koch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Gemeinde, was würden Sie sich wünschen?

Eine bessere finanzielle Ausstattung durch das Land. Und ich freue mich natürlich sehr auf die Fertigstellung des Breitbandausbaus. Damit werden wir schon einen kleinen Standortvorteil haben, vor allem im Hinblick auf Homeoffice. Und die Leute wollen wieder aufs Dorf.